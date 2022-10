„Rosins Restaurants“: Ausraster vor laufender Kamera – „Willst mich provozieren“

Die Zeit rennt für Maria – wenn die Köchin im nächsten halben Jahr mit ihrem Lokal „Die Kantine“ nicht mehr Umsatz macht, wird der Laden dicht gemacht. Zeit für Sternekoch Frank Rosin mit seinem Team von „Rosins Restaurants“ vorbeizukommen und ihr endlich zum Erfolg zu verhelfen.

Doch das Vorhaben wird zur echten Herausforderung und das nicht etwa, weil es am passenden Kochequipment oder fehlender Rezepte mangelt, sondern wegen Maria höchstpersönlich. Die „Rosins Restaurants“-Kandidatin zeigt sich in vielen Punkten uneinsichtig. Schlimmer noch: mit ihren Aktionen will sie Frank Rosin bewusst „aus der Reserve locken“. Ein Gespräch der beiden soll Klärung bringen, doch die Situation eskaliert.

„Rosins Restaurants“-Kandidatin enttäuscht von Rosin

Angefangen hatte alles mit einem spontanen Testessen, das Maria ins Schwitzen brachte. Dass sie auf einmal deutlich mehr Essen ausgeben sollte als normalerweise, brachte die Köchin bereits aus dem Konzept. Als Frank Rosin sie dann auch noch darauf ansprach, warum sie statt frischer Tomaten nicht einfach Dosentomaten verwendet, war die Stimmung am Boden.

Maria ist sich sicher: Hätte sie ihren eigenen Plan verfolgt, hätte sie die Gäste mit ihren Kochkünsten überzeugen können. Rosin hingegen glaubt, dass hinter der ausbleibenden Kundschaft weit mehr als die vermeintlich falsche Tomaten-Wahl steckt.

Ein wichtiges Thema ist nicht nur das spärliche Angebot, auch werbetechnisch gibt es seiner Meinung nach großen Verbesserungsbedarf. Da können auch die selbstgeschriebenen Kreidetafeln nichts dran ändern. „Lass die Sonne in dein Herz“, liest Frank Rosin in Anwesenheit vor und ergänzt: „Aufgeschrieben, wie ein Erstklässler“.

„Rosins Restaurants“-Kandidatin schießt gegen Frank Rosin

Als Maria Wind von seinem Kommentar bekommt, will sie sich rächen und das mit einer erneuten Tafel-Botschaft. Als der Starkoch am nächsten Morgen in das Lokal kommt, steht plötzlich folgende Nachricht auf der Tafel: „Sei, wie ich bin. Maria, sieben Jahre.“ Auf Nachfrage erklärt sie: „Das ist eine Antwort auf gestern.“

Frank Rosin versucht die Situation zu retten und ein sachliches Gespräch mit Maria zu führen, doch die lässt einfach nicht locker. Also wird der Koch noch einmal konkret und sagt: „Es geht doch um Werbedarstellung. Das ist doch hier nicht dein Wohnzimmer oder dein Tagebuch. Das ist ein sachliches Unternehmen.“

„Rosins Restaurants“: Sternekoch platzt der Kragen

Von sachlichen Argumenten will Maria aber anscheinend nichts wissen. Dass sie mit ihrem Geschäftsmodell scheitern wird, muss sie sich aber trotzdem eingestehen. Ebenso wie die Tatsache, dass sie ganz bewusst den Spruch aufgeschrieben hat, mit dem Wissen, dass eine Diskussion daraus folgen würde. Also fragt Frank Rosin noch einmal nach: „Das löst doch etwas aus. Du willst mich doch damit provozieren.“

Sie habe ihn aus der Reserve locken wollen, heißt es von Maria. Das ist zu viel für den Sternekoch. Vor laufender Kamera flippt er aus und lässt seinen Schützling wissen: „Hör doch auf, mich aus der Reserve zu locken. Dann packe ich die Sachen und gehe.“ Klingt, als gäbe es noch einige Baustellen, an denen gearbeitet werden muss.

„Rosins Restaurants“ kommt immer donnerstags um 20.15 Uhr auf Kabel Eins und online in der Mediathek bei Joyn.