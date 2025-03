Roland Kaiser mit dringender Bitte – Jetzt spricht er Klartext!

Roland Kaiser (72) zeigt sich von seiner nachdenklichen Seite. In einem auf Instagram veröffentlichten Video gewährt die Schlager-Ikone mit der markanten Stimme einen exklusiven Einblick in ihr neues Album. Doch ein Song sticht besonders hervor: „Achtung und Respekt“. Dabei ist der Titel mehr als nur ein Ohrwurm, er ist ein Appell an uns alle.

Der Sänger, der schon oft gesellschaftliche Themen aufgriff, erzählt mit leuchtenden Augen von seiner ersten Begegnung mit dem Song: „Ich war sofort begeistert. Es ist ein Weckruf für mehr Anstand in unserer Welt.“ Kaiser betont, dass es höchste Zeit sei, sich auf die grundlegenden Werte zu besinnen.

Roland Kaiser ruft zur Vernunft auf

In dem Song heißt es: „In Krisenzeiten sind sie manchmal gut versteckt. Wenn wir zusammenstehen, bleiben sie nicht unentdeckt. Öffne Herz und Augen – schau nicht weg. Es geht um Achtung und Respekt.” Roland Kaiser erklärt: „Es erinnert uns daran, uns anständig zu benehmen gegenüber dem Gegenüber in einer Beziehung, in der Familie, in Unternehmen, in der Gesellschaft insgesamt.“

Im Gespräch mit RTL nennt er Beispiele: „Dass in Bahnen, in Bussen das Personal, das da arbeitet, von Leuten beschimpft wird, bespuckt und geschlagen wird. Dass Rettungspersonal, Feuerwehrleute attackiert werden. Dass Menschen, dass deren Hemmschwelle zur Aggression relativ tief liegt im Moment, das sollten wir dringend bearbeiten.”

Der Song ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Einladung zum Nachdenken.