Roland Kaiser: Es ist offiziell – auf diese Nachricht dürfen sich Fans freuen

Für Fans von Roland Kaiser ist der Kaisermania-Gig mehr als nur ein Konzert: Es ist ein Ereignis, das im Kalender rot markiert wird.

Die Location? Perfekter könnte sie nicht sein – direkt an der Elbe, mit der sächsischen Altstadt im Rücken, die in der Nacht erstrahlt. Doch was nützt der schönste Rahmen, wenn das Wetter nicht mitspielt?

Roland Kaiser: Darauf haben alle gewartet

Keine Sorge! Die Glücklichen, die Karten für das Kaisermania-Konzert am Samstag (3. August 2024) ergattert haben, können sich auf „Kaiserwetter“ freuen. Die Vorhersage? Ein sonniger Abend mit angenehmen 23 Grad, der später sanft auf 18 Grad runterkühlt. Regen? So gut wie ausgeschlossen!

Erst um die Mitternachtsstunde prophezeit „wetter.com“ einen leichten Nieselregen. Aber bis dahin haben die meisten Fans sicher schon eine der gemütlichen Dresdner Kneipen oder Bars für einen abschließenden Drink gefunden. Auch für den MDR, der das Konzert für das Fernsehen festhalten wird, sind das gute Nachrichten.

Die TV-Zuschauer können sich also auf eine stimmungsvolle Aufzeichnung des Konzert-Highlights freuen. Und wer weiß, vielleicht wird ja auch ein kleiner Regenschauer eingefangen, der die Atmosphäre nur noch mehr auflädt. Kaisermania – mehr Sommerfeeling geht kaum!