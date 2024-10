Roland Kaiser lässt die Bombe platzen – Fans haben Grund zur Freude

Er gilt als eine der Legenden in der Schlagerwelt und prägte mit seiner musikalischen Karriere Generationen: Roland Kaiser. Wenn der Ausnahmekünstler Songs wie „Santa Maria“, „Joana“, oder „Dich zu lieben“ performt, stehen seine Fans Schlange. Und die dürfen sich seit Jahren über stets neue Hits und Live-Auftritte freuen. Denn auch mit 72 Jahren denkt Kaiser noch lange nicht ans Aufhören!

Jetzt sorgt der Schlagerkönig für einen neuen Paukenschlag! Auf Instagram lässt er die Bombe platzen.

Roland Kaiser: Es ist offiziell

Roland Kaiser steht auch nach all den Jahren im Showgeschäft noch mit beiden Beinen fest in der Musikindustrie. Für viele ist er ein Vorbild, zum einen, was seine Musik angeht, aber auch in Bezug auf seine positive Einstellung und Persönlichkeit – seit über 50 Jahren begeistert er die Massen.

Um neuen Schwung in seine Karriere zu bringen, verkündet der gebürtige West-Berliner jetzt die freudige Nachricht: In wenigen Monaten erscheint sein neues Album „Marathon.“ Auf Instagram lassen die Reaktionen seiner Fans nicht lange auf sich warten.

Roland Kaiser: Fans reagieren deutlich

„Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer in den letzten Tagen fleißig mitgerätselt hat, könnte bereits einige Puzzleteile zusammengefügt haben. Es ist wieder so weit! Mein nächstes Album wird ‚Marathon‘ heißen und am 07.02.2025 erscheinen. Ich freue mich sehr, diese tollen Neuigkeiten heute mit Euch zu teilen“, verkündet Roland Kaiser euphorisch auf seinem Instagram-Account.

Seine Fans sind bereits jetzt aus dem Häuschen! „Das Album wird wieder ein Kaiserliches Zuckerstückerl“, „Mega klasse, kann es kaum abwarten“ oder „Das sind großartige Neuigkeiten. Ich freue mich schon sehr auf das Album und auf deine neue Single“ sind nur einige Ausschnitte der freudigen Reaktionen.

Das Album können Fans bereits ab dem 04. Oktober vorbestellen und digital vormerken, wie Roland Kaiser weiter verrät. Außerdem folgt die erste Hörprobe in wenigen Tagen mit seiner neuen Single „Ich werde da sein.“