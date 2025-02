Roland Kaiser macht seinen Unmut öffentlich – „Sollten wir dringend bearbeiten“

Über 50 Jahre schon steht Roland Kaiser auf der Bühne und unterhält ein großes Publikum. Mittlerweile ist der Schlagersänger schon 72 Jahre alt und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Im Gegenteil: Am 7. Februar brachte der Sänger sein neues Album „Marathon“ heraus, es ist bereits das 49.

Und einen Marathon legt er derzeit definitiv hin, steht neben seinem Album und Konzerten doch noch sein erster Konzertfilm in den Startlöchern, der sogar auf die große Kinoleinwand kommt (hier mehr >>>).

Normalerweise ist es die Musik, über die Roland Kaiser vordergründig in der Öffentlichkeit spricht, doch jetzt erklärt der Kultstar, was ihn besonders hierzulande bedrückt.

Roland Kaiser spricht ein ernstes Thema an

Das hat er in seinem neuen Song „Achtung und Respekt” zum Ausdruck gebracht. Darin lauten einige Zeilen:

„In Krisenzeiten sind sie manchmal gut versteckt. Wenn wir zusammenstehen, bleiben sie nicht unentdeckt. Öffne Herz und Augen – schau nicht weg. Es geht um Achtung und Respekt.”

Was er damit genau meint, verrät Roland Kaiser nun gegenüber RTL und er macht seinen Unmut öffentlich: „Dass in Bahnen, in Bussen, das Personal, das da arbeitet, von Leuten beschimpft wird, bespuckt und geschlagen wird. Dass Rettungspersonal, Feuerwehrleute attackiert werden. Dass Menschen, dass deren Hemmschwelle zur Aggression relativ tief liegt im Moment, das sollten wir dringend bearbeiten.”

Eine Ansage an die Politik also, etwas im Land zu ändern. Mit dieser Meinung ist der Ausnahmesänger wohl nicht allein.

Roland Kaiser verspricht Großes

Am 21. Oktober kommt sein erster Kinofilm in die Kinos. Neben den ernsten politischen Themen, die angegangen werden müssen, hofft der Musiker mit seinem neuen Projekt, ein bisschen mehr Freude in das Leben seiner Fans bringen zu können.

Bei Instagram verspricht er ihnen deshalb: „Liebe Freundinnen, liebe Freunde, kommt mit auf eine große Reise. Nein, nicht nach Santa Maria, wir reisen ins Kino. Mein neuer Konzertfilm findet im Kino statt. Also kommt mit, seid dabei, egal ob ihr seit Jahrzehnten oder ganz neu dabei seid, ich bin sicher, es wird ein unvergesslicher Abend werden für euch.“