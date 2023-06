„Rock am Ring“: Fans in Rage – „Was ein Müll“

Diese Diskussion dürfte so alt sein, wie „Rock am Ring“ an sich. Welche Bands sollten auf dem größten, deutschen Rockfestival spielen. Sollten, wie der Name es suggeriert, nur Rock-Bands am Nürburgring spielen, oder dürfen die Bühnen auch für Vertreter anderer Genres geöffnet werden.

Eine Frage, die die Geister spaltet und Gemüter erregt. Und auch schon zu richtig Ärger führte. So wurde Rapper Bushido 2006 beispielsweise auf dem „Rock am Ring“-Zwillingsfestival „Rock im Park“ (findet stets zur gleichen Zeit in Nürnberg statt) bei seinem Auftritt übel beleidigt und gar mit Flaschen und Gegenständen beworfen.

KIZ bei „Rock am Ring“

Und auch heute gibt es diese Diskussionen noch. Ausgangspunkt war das Konzert von KIZ. Am Samstag traten die Rapper aus Berlin als Co-Headliner vor den „Kings of Leon“ auf. Es wurde ein Auftritt, der von den einen vergöttert, von den anderen abgrundtief gehasst wurde. Zumindest, wenn man den Kommentaren auf Instagram Glauben schenken mag.

„Interessant zu sehen, wie heftig HipHop-Acts mittlerweile am Ring gefeiert werden. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Wahrscheinlich zeigt es aber auch, wie sich der Musikgeschmack in Deutschland ändert“, heißt es beispielsweise salomonisch von einem Nutzer in den Kommentaren der „Rock am Ring“-Instagramseite.

„Rock am Ring“-Fans sind zwiegespalten

Doch es geht auch weniger ausgewogen. „Boah, was für ein Müll. Hat nichts bei Rock am Ring zu suchen“, heißt es von einer Followerin. Während wiederum ein anderer die Band feiert: „Ihr habt so krass abgerissen, einfach geil!“

Eine Antwort auf die Frage zu finden, ob Rap-Acts zu einem Festival wie „Rock am Ring“ passen, ist also noch immer nicht abschließend geklärt. Jedoch ist auch klar: Niemand muss sich Künstler ansehen, die er nicht mag. Bühnen gibt es am Ring schließlich genug. So spielten während des Auftrittes von KIZ auf der Nebenbühne die Metal-Heroen „Papa Roach“. Wenn das mal nicht Abwechslung genug ist.