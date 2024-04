Roberto Cavalli ist tot: Modewelt trauert um Star-Designer – „Du wirst vermisst“

Traurige Nachricht am Freitagabend (12. April): Star-Designer Roberto Cavalli ist tot. Der italienische Modeschöpfer starb im Alter von 83 Jahren. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Roberto Cavalli ist tot

Es heißt, der Designer sei am Freitag im Alter von 83 Jahren nach längerer Krankheit zu Hause in seinem Wohnsitz in Florenz gestorben.

Roberto Cavalli, der vor allem mit Kreationen in Tierfell-Optik weltbekannt wurde, galt als Liebling des internationalen Jetsets. Über 50 Jahre lang mischte er die Modewelt auf, kleidete Hollywood-Stars und Models ein.

Auf Instagram postet Fausto Puglisi, der Creative Director von Roberto Cavalli seit 2020, traurige Zeilen:

„Lieber Roberto, du bist vielleicht nicht mehr physisch bei uns, aber ich weiß, dass ich deinen Geist immer bei mir spüren werde. Es ist die größte Ehre meiner Karriere, unter deinem Erbe zu arbeiten und mit solcher Vision und Stil für die Marke zu schaffen, die du gegründet hast. Ruhe in Frieden, du wirst vermisst werden und du wirst von so vielen geliebt, dass dein Name weiterbestehen wird, ein Leuchtfeuer der Inspiration für andere und besonders für mich.“

Und auch sein CEO, Sergio Azzolari, nimmt Anteil und schreibt: „Das Unternehmen Roberto Cavalli spricht Herrn Cavallis familiärem Verlust sein Beileid aus. Sein Erbe bleibt eine ständige Quelle der Inspiration.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Mode-Ikone hinterlässt mehrere Kinder. Erst im vergangenen Jahr wurde er im Alter von 82 Jahren zum sechsten Mal Vater und sorgte damit für Schlagzeilen.

Die Mutter seines jüngsten Kindes ist das schwedische Model Sandra Nilsson, Mit ihr war Cavalli bereits seit einigen Jahren zusammen. Die anderen fünf erwachsenen Kinder stammen aus seinen zwei vorherigen Ehen.