Die Geissens: Fans sind stinksauer – „Hirn einschalten“

Bei den Geissens ist immer etwas los – praktisch, wenn man sein eigenes Kamerateam hat, das einem überall hin folgt. Wenn die Millionärsfamilie aber mal gerade nicht im TV zu sehen ist, halten Robert und Carmen Geiss ihre Fans zumindest auf Instagram auf dem Laufenden.

In dem Video, das sie am Mittwoch (19. Oktober) auf ihrem Kanal hochgeladen haben, geht es diesmal aber nicht wie sonst um ihr Vermögen, oder besser gesagt ihre kostspieligen Kapitalanlagen, sondern ums Putzen. In einem kleinen Heimvideo hält Robert Geiss mit der Kamera auf seine Frau, unwissentlich ertappt er sie dann allerdings dabei, wie sie einen schwerwiegenden Fehler begeht – zumindest wenn es nach den Fans des TV-Stars geht.

Robert Geiss teilt private Aufnahme von Carmen

„Nach dem Essen muss natürlich einer aufräumen. Wer kann das besser als die Frau? Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch, wir gehen jetzt wieder an die Arbeit“, schreibt Robert Geiss zu dem Video.

Anstatt selbst den Putzlappen zu schwingen, übernimmt Carmen das Ruder. „Wer kocht, muss nicht aufräumen“, erklärt Robert. Nachdem die Rollenaufteilung geklärt ist, kann man sich wieder auf die Herdplatten-Schaumparty von Carmen konzentrieren. Zur großflächigen Schmutzbeseitigung greift die Zweifach-Mama beherzt zur Scheuermilch und sorgt damit für einen Aufschrei in den Kommentaren.

Robert Geiss zeigt Carmen beim Putzen – Fans flippen aus

„Scheuermilch auf Ceranfeld? Bitte nicht machen. Das zerkratzt es auf Dauer“, schreibt ein Fan. Ein anderer ist ganz außer sich und fragt schockiert: „Oh, Gott! Sie putzt doch nicht etwa das, keine Ahnung, 5.000 Euro?, teure Ceranfeld mit Scheuermilch?“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tut sie doch und auch die edle Arbeitsplatte, die alles andere als preisgünstig aussieht. Ein Fan warnt: „Keine Scheuermilch verwenden! Diese verursacht Kratzer in Spüle und Ceranfeld.“ Dazu gibt es noch gleich einen hilfreichen Tipp: „Spüli mit Zitrussaft ist sehr effizient und duftet gut“.

Hier gibt’s mehr zu der Familie: „Die Geissens“: Carmen wagt radikale Veränderung – SO hat man sie noch nie gesehen

Ganz einig scheinen sich die Fans in den Kommentaren allerdings nicht darüber zu sein, wie bedenklich das Haushaltsmittel denn jetzt wirklich ist. Diversen Medienberichten zufolge sind die Befürchtungen von Carmens Fans allerdings richtig. Damit das Ceranfeld nicht trüb wird, sondern auch langfristig seinen Glanz behält, empfiehlt sich die tägliche Pflege mit einem Mikrofasertuch – auf Scheuermilch sollte tunlichst verzichtet werden.

Weitere News über die Geissens: Die Geissens: Heftige Kritik – „Man fühlt sich verarscht“

Außerdem soll der Einsatz von Vaseline für langanhaltenden Glanz sorgen und einen imprägnierenden Effekt haben. Bleibt abzuwarten, ob sich Carmen Geiss die Bedenken ihrer Fans zu Herzen nimmt und man sie bald mit Vaseline statt Scheuermilch hantieren sieht.

Ärger gibt es aber auch, weil Carmen die ganze Zeit das Wasser laufen lässt. Nicht wirklich umweltfreundlich, wie viele Fans anmerken. „Schön Wasser die ganze Zeit laufen lassen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Und eine andere ergänzt: „Wasser-Ressourcen sind unser aller Angelegenheit… Hirn einschalten, Frau Ignoranz.“