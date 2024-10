Rewe-Filialleiter packt aus: DAS kaufen seine Kunden am meisten

Lange wird es nicht dauern, dann dürfte er der bekanntesten Supermarkt-Leiter Deutschlands sein: Udo Ridders. Seit 27 Jahren führt er den Rewe-Markt am Eigelstein, unweit des Kölner Hauptbahnhofes. Nun kommen er und sein Team ins TV.

In der Doku „Unser Supermarkt – mit Herz und Humor“ begleitet RTL Zwei ab dem 14. Oktober 2024 von Montag bis Freitag um 16.05 Uhr Udos Team. Wir haben mit dem sympathischen Supermarkt-Chef über seinen Markt und die Herausforderung TV gesprochen.

Der Supermarkt hat im deutschen TV große Tradition, man denke nur an „Ritas Welt“ oder „Die Discounter“. Was macht Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen so spannend?

Ein damaliger Kollege hat mich mal besucht und meinte: „Man hat sofort gemerkt, was hier für ein tolles Klima herrscht. Die Ausstrahlung von den Mitarbeitern – die Atmosphäre“. Und ich glaube, dass es das auch ist, was die Leute immer angesprochen hat, weswegen die Kunden mir ihre Treue gehalten haben. Mittlerweile kommen schon die Kinder von damaligen Kunden zu mir, die ich sogar noch als Kleinkind kannte. Fast wie eine Familie. Das ist es, was den Markt so besonders macht – dass die Leute gerne hier einkaufen, dass sie herzlich empfangen werden, bedient werden und man zwischendurch mal ein nettes Schwätzchen halten kann.

Wie kam es dazu, dass Sie und Ihre Kollegen für das RTLZWEI Format „Unser Supermarkt“ drehen?

Ich habe eine Anfrage bekommen. Das war natürlich überraschend. Aber ich habe gesagt: Warum nicht? Ich muss mich ja nicht verstellen, die Mitarbeiter auch nicht. Ich habe gesagt: „Wir bleiben so, wie wir sind!“

Der Supermarkt ist ein Schmelztiegel der Gesellschaft, welche sind Ihre liebsten Kunden?

Solange er freundlich ist, ist jeder Kunde willkommen. Unsere Kundschaft ist ja bunt gemischt, wie die Gesellschaft auch. Von Einheimischen über ausländische Kunden, über Rentnergruppen ist alles dabei. Wer nett ist, ist willkommen.

Wie haben Ihre Kunden auf die Dreharbeiten reagiert?

Die Kundschaft fand die Dreharbeiten sehr cool. Gerade unsere Stammkunden haben nach den Dreharbeiten schon oft gefragt, wann die Sendung ausgestrahlt wird. Sie fanden es super, auch mal nach außen zutragen, wie es in dem Markt läuft. Wie die Atmosphäre im Markt ist, wie man empfangen und behandelt wird. Daher haben sie sich sehr gefreut, dass andere Menschen das im Fernsehen mitbekommen.

Mitten in Köln, zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof, gleich hinter dem Dom liegt er: Der Kölner Kult-Supermarkt. Foto: RTLZWEI, Brot & Butter Entertain

Wie sehr beeinflusst es die tägliche Arbeit, von Kameras umgeben zu sein?

Weniger als man denkt. Anfangs war man natürlich noch etwas nervös. Das war für uns alle ja etwas Neues. Aber nach zwei, drei Interviews hat sich die Aufregung gelegt.

Welches Produkt geht bei Ihnen am häufigsten über die Ladentheke?

Obst und Gemüse, Molkereiprodukte und Getränke. Eben Lebensmittel des täglichen Bedarfs – das, was ein Kunde nun mal jeden Tag zum Leben braucht.

Was ist der absolute Ladenhüter?

Einen absoluten Ladenhüter gibt es nicht. Was nicht läuft, wird nicht nachbestellt und verschwindet dann auch aus dem Sortiment. Das Produkt muss natürlich einen gewissen Umsatz erwirtschaften, um in den Regalen präsent sein zu dürfen.