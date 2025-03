Konny Reimanns muss handeln: Der Worst-Case ist eingetreten

Was wäre ein Grundstück auf Hawaii ohne einen entsprechenden Pool? Diese Gedanken hatten sich einst wohl auch Konny und Manu Reimann gestellt. Und so entschied sich das beliebteste Auswanderer-Paar Deutschlands, Konny Island mit einem riesigen Wasserbecken zu verschönern.

Doch wenn Poolbesitzer eines wissen, dann folgendes: Pools sind extrem wartungsintensiv. Das ist auch bei den Reimanns nicht anders. Und so braucht das Becken auf Konny-Island eine dringende Renovierung. Schließlich ist das passiert, was eigentlich nicht passieren sollte.

Pool-Katastrophe bei den Reimanns

So drohte einen Monat vor den Dreharbeiten der neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ gar der Abriss. Problem: Das Poolgestänge war durchgerostet. „Leider ist ein kleines Missgeschick passiert. Da wir hier ja immer sehr viel Regen haben, und wir haben einen Salzwasser-Pool, (…) sind mir diese Stützen vom Pool leider, wenn man genau hinguckt, komplett vergammelt“, schildert Konny das Drama.

Jedoch hatte er zu diesem Zeitpunkt das ganze Ausmaß des Schadens noch lange nicht erkannt: „Es ist das eingetreten, was ich befürchtet habe. Dass über die Zeit das Ganze verrostet. Irgendwann bin ich da mal runtergekrabbelt, ich kann ja reingucken, (…) da habe ich gesehen, dass mindestens sechs von diesen Us, von diesen Stützen, vergammelt waren.“ Der absolute Worst Case, den Konny nun dringend angehen musste.

Konny muss handeln

Und so baute Konny Reimann alle vergammelten Stützen aus, ersetzte diese durch massive Holzstützen. Schließlich ist Holz resistenter gegen das Salzwasser im Pool der Reimanns. Sicherlich eine gute Entscheidung. Sonst wäre den Reimanns ihr Pool über kurz oder lang wohl unter der Badehose weggefault.

Was Konny noch alles an seinem Hawaii-Anwesen verändern will, und wie es mit den Auwanderern weitergeht, siehst du in den neuen Folgen von „Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel 1.