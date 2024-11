Die Reimanns reisen nach Costa Rica: Manus Albtraum wird Realität

Ziehen sie nun um, oder doch nicht? Es ist eine Frage, die die Fans der Reimanns schon seit Monaten umtreibt. Spätestens seit den Live-Ausgaben der Sabbelstunde im vergangenen Jahr gehen die Gerüchte um. Hatte Konny da doch einen Umzug zumindest angekündigt.

„Es ist so bei uns. Egal, wo wir auf dieser Welt hinkommen, nach acht oder zehn Jahren ist bei uns immer so ein Wechsel. (…) Diese acht Jahre, die wir jetzt in Hawaii sind, die sind schon fast rum. Und wir waren schon wieder unterwegs. Jetzt könnt ihr euch denken, was kommt“, teaserte der Kult-Auswanderer. Doch zieht es die Reimanns wirklich weg von Hawaii?

Zieht es die Reimanns nach Südamerika?

Unklar. In den neuen Folgen „Willkommen bei den Reimanns“ besucht das Paar zumindest einmal Costa Rica. Aus den USA nach Südamerika? Naja, so ganz sicher scheint das nicht. Schließlich ist Manu kein großer Affen-Fan, bekräftigte sogar, dass sie in kein Land ziehen würden, in denen Affen leben.

++ Die Reimanns in Mülheim: Konny lüftet Umzugspläne – „Kann euch ein Geheimnis verraten“ ++

In Costa Rica wurde ihr Affen-Albtraum jedoch schnell Wirklichkeit. Bereits am ersten Morgen weckten die possierlichen Tierchen die 56-Jährige mit ihrem Geschrei. Und es sollten nicht die einzigen Tiere bleiben, die Konnys Frau Unbehagen verschafften.

Wilde Tiere als Nachbarn

„Ich habe mich natürlich vorher auch schon so ein bisschen erkundigt, was es hier für Tiere gibt. Heute morgen ganz früh haben wir auch schon die Affen gehört. Das war Nummer eins. Jetzt haben wir hier noch so einen Leguan entdeckt. Das war jetzt schon Nummer zwei. Mal sehen, was uns noch so erwartet. Was ich jetzt allerdings nicht wusste, das habe ich jetzt am Flughafen auf einem Foto gesehen, sind Krokodile. Finde ich nicht so gut“, so Manu.

Zum Glück jedoch sollen sich diese nur in bestimmten Gebieten aufhalten. Ein wenig mulmig kann einem da aber doch werden. Ob Costa Rica also das neue Domizil der Reimanns wird? Wohl eher nicht. Bei Instagram schrieb Manu nämlich, dass man nur zum Urlauben nach Südamerika gereist sei. Es bleibt also spannend.