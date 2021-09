Ralf Schmitz wird vor der Bundestagswahl ernst: „Jetzt ist der Punkt gekommen“

Am Sonntag wird gewählt. Doch welche Partei soll es werden? Welcher Spitzenkandidat hat am meisten überzeugt? Wir haben mit Prominenten in den Wochen vor der Wahl gesprochen? Was sind ihre Gefühle vor der wohl spannendsten Bundestagswahl der vergangenen Jahrzehnte?

Im Interview mit dieser Redaktion verrät Komiker Ralf Schmitz, was ihm vor der Stimmabgabe durch den Kopf geht und welche Themen ihm am wichtigsten sind.

Ralf Schmitz zur Bundestagswahl 2021: „Es ist eine schwierige Wahl“

„Es ist eine schwierige Wahl“, sagt Ralf Schmitz offen. „Es geht ja im Wesentlichen um die parteiinternen Dinge, die man deckungsgleich mit den eigenen Vorstellungen findet oder eben nicht, aber es hängt auch immer an Menschen und die Spitzenkandidaten sind teils… wie sie eben sind, sage ich mal vorsichtig“, lacht der Komiker.

----------------------------------------

Das ist Ralf Schmitz:

Ralf Maria Schmitz wurde am 3. November 1974 in Leverkusen geboren

Seinen ersten TV-Auftritt hatte er 2003 in der Sat.1-Show „Genial daneben“

Für seine Rolle bei „Die Dreisten Drei“ wurde er noch im selben Jahr beim Deutschen Comedypreis zum „Newcomer des Jahres“ gewählt

Ralf Schmitz ist nicht nur als Komiker und Schauspieler tätig, sondern auch als Synchronsprecher und Autor

Von 2013 bis 2021 moderierte er die RTL-Datingshow „Take Me Out“

Seit Kurzem moderiert Schmitz die Sendung Paar Wars

----------------------------------------

Komiker Ralf Schmitz. Foto: IMAGO / APress

Ralf Schmitz weiter: „Ich beschäftige mich die ganze Zeit mit dem Gedanken: Wähle ich ausschließlich nach Überzeugung oder wähle ich vielleicht sogar strategisch? Das ist so ein Gedanke, den ich zuletzt immer wieder hatte. Gerade jetzt, das spüren ja alle, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir nicht mehr sagen können: 'Das machen wir beim nächsten Mal.' Jetzt ist der Punkt gekommen, die finale Entscheidung zu treffen – ob es der Klimawandel oder das Thema Immigration ist. Das ist gar nicht so einfach.“

Mit dieser Meinung steht der 46-Jährige wohl nicht allein.

