Ralf Moeller erlebt Feuer-Drama – „Eine Katastrophe“

An der kalifornischen Pazifikküste herrscht gerade Ausnahmezustand! Seit dem 7. Januar wütet ein Feuer durch Los Angeles. Betroffen ist auch das wohlhabende Pacific Palides – der Ort der Reichen und Schönen. Das Feuer breitet sich rasant aus und macht auch vor den millionenschweren Villen an den Hängen der Santa-Monica-Berge keinen Halt.

Das Feuer zwingt tausende Anwohner zur Flucht vor den verheerenden Bränden. Viele Stars müssen aus ihren Millionen-Villen fliehen – darunter auch der deutsche Schauspieler Ralf Moeller. In der Nacht zu Mittwoch ist auch aus seinem luxuriösen Wohnkomplex in Santa Monica evakuiert worden. Nun heißt es: Abwarten und hoffen.

Ralf Moeller teilt katastrophale Einblicke

Ralf Moeller meldet sich per Video bei seinen Fans und zeigt erschütternde Bilder. Der Schauspiel-Star sagt gegenüber der BILD: „Das habe ich so alles in mehr als 30 Jahren hier in den USA noch nie erlebt. Die Situation ist eine Katastrophe. Die heißen Wüstenwinde fachen die Flammen an wie ein Föhn, der in die heiße Glut gehalten wird. Das geht in die Milliarden, was die Schäden betrifft und es hört einfach nicht auf.“

Ralf Moeller weiß nicht mehr weiter

In der Nacht zum 8. Januar brannten bereits mehr als 1.500 Hektar rund um L.A. Der berühmte Sunset Boulevard ist von dichten Rauchschwaden umhüllt. Die Flammen kommen von allen Seiten. Tausende Einsatzkräfte sind unterwegs – überall ertönen Sirenen. Ralf Moeller befürchtet, dass sogar der nationale Notstand ausgerufen wird.

Ralf Moeller lebt in einem Wohnkomplex mit Eigentumswohnungen direkt in Santa Monica, unweit des weltberühmten Piers. Eigentlich, so dachten die Anwohner hier, sei dieser Ort sicher. Aber die Trockenheit machte es dem Feuer leicht, sich schnell auszubreiten. „Das Feuer fliegt einfach durch die Luft. Jeder Garten, jedes Dach kann zum Raub der Flammen werden.“

Auch andere Stars wie Tom Hanks und Adam Sandler mussten ebenfalls ihre Häuser verlassen. Die Feuerwehr kann aktuell nur Schadensbegrenzung betreiben und Zehntausende Anwohner durch die Evakuierungen schützen. Nichts wird mehr wie es einmal war – Viele von ihnen werden nichts mehr wiederfinden, wenn sie in ihr Zuhause zurückkehren werden. Für Ralf Moeller sind diese Aussichten mehr als beängstigend. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht!