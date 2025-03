Rainer Hunold: Bittere Nachricht zum Abschied von „Der Staatsanwalt“

20 Jahre lang war er der ZDF-Staatsanwalt: Rainer Hunold. Nun war sein Abschied von der Serie gekommen. Am Freitagabend (21. März) strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen die letzte Folge der Serie aus.

Es sei die Entscheidung von Rainer Hunold selbst gewesen, seinen Job vor Gericht an den Nagel zu hängen. „Glaubwürdigkeit und Authentizität waren mir immer wichtige Kriterien für die Figuren, die ich gespielt habe. Angesichts meines Alters habe ich mich daher entschlossen, den von mir in über 120 Folgen gespielten Wiesbadener Oberstaatsanwalt Bernd Reuther in den Ruhestand zu entlassen“, so Hunold.

Rainer Hunold verabschiedet sich vom „Staatsanwalt“

Und so verabschiedete sich der Schauspieler mit der Episode „Zu allem entschlossen“ von seinen Fans. Und, so viel sei gespoilert, mit einem mehr als dramatischen Ende. Leider jedoch konnten Hunold und das ZDF zum Abschied keinen Quotenrekord feiern. Im Gegenteil. Zwar sicherte sich „Der Staatsanwalt“ zum Abschied noch einmal den Tagessieg. Die magische 5-Millionen-Marke konnte die Krimi-Reihe aber nicht knacken, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet.

++ IWC-Uhr bei „Bares für Rares“: Händler erklärt Verkaufsverbot ++

Dabei hatte „Der Staatsanwalt“ die in den vergangenen fünf Jahren stets geknackt. Dennoch: 4,921 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 20,1 Prozent im Gesamtpublikum waren aller Ehren wert.

Insgesamt lief der Freitagabend fürs ZDF sehr gut. Die „heute Show“ konnte 3,865 Millionen Zuschauer im Gesamtpublikum begeistern, holte auf dem 22.30-Uhr-Sendeplatz stattliche 21,1 Prozent Marktanteil. Ähnlich gut lief es für Oliver Welke und Co. auch bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Hier schalteten 0,764 Millionen ein – ein Marktanteil von 20,1 Prozent.

Damit hatte Welke sogar mehr Zuschauer als „Let’s Dance“. Die Tanzshow von RTL wollten nur 0,719 Millionen der jungen Zuschauer sehen.