Queen Elizabeth II.: Ein Jahr nach ihrem Tod sorgt ein Foto für Klarheit

Wenn ein Mensch stirbt, ist das schrecklich. Besonders für das engere Umfeld. Doch viel Zeit zur Trauer bleibt zunächst nicht. Eine Beerdigung muss organisiert, sich um das Erbe der verstorbenen Person gekümmert werden. Das war auch bei Queen Elizabeth II. nicht anders. Hier standen sogar noch mehr Aufgaben an. Schließlich musste die Krone neu vergeben, einem ganzen Land ein neuer Monarch präsentiert werden.

Doch abseits der großen Veränderungen mussten auch die kleineren Dinge gemanagt werden. Was wurde beispielsweise aus den Corgis Sandy und Muick, den über alles geliebten Hunden von Queen Elizabeth II.?

Queen Elizabeth II.: Was wurde aus ihren Corgis?

Schon kurz nach dem Tod der Königin war klar, die Corgis würden fortan von Sarah Ferguson, der Duchess of York betreut. Doch wie geht es den Tieren heute? Wie haben sie den Verlust ihres Frauchens verkraftet?

Ein Foto gibt nun Aufschluss. So veröffentlichte Fergie, die Ex-Frau des britischen Prinzen Andrew, am Todestag von Queen Elizabeth II. ein Bild auf „X“ (vormals Twitter), das sie zusammen mit Sandy und Muick auf einer Wiese zeigt. Die Duchess of York liegt mit den Tieren im Gras, schaut sie liebevoll an.

Fergie zeigt Foto der Corgis von Queen Elizabeth

Dazu schreibt Fergie: „Während wir am ersten Todestag trauern, feiern wir auch die wundervollen Zeiten, die wir mit Ihrer verstorbenen Majestät der Königin verbracht haben. Sie hat mir die Pflege ihrer Corgis Sandy und Muick anvertraut und ich freue mich, sagen zu können, dass es ihnen gut geht.“

Bei ihren Followern kommt das Foto gut an. „Oh mein Gott, welche Ehre es für Sie sein muss, dass Ihre Majestät Ihnen ihre Corgis anvertraut hat. Sie schauen wirklich sehr glücklich“, heißt es da beispielsweise. Ein andere Followerin ergänzt: „Schöne Worte. Ich weiß, es ist ein Jahr her, aber meine Gedanken und Gebete sind immer noch bei Ihnen, Ihrer Familie und diesen süßen kleinen Rackern.“ Und ein Dritter ergänzt: „Welch schönes Foto. Ich bin froh, dass sie in guten Händen sind.“