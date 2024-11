Queen Camilla: Palast verkündet traurige Wahrheit

Sie ist fleißig, opfert sich für die Krone auf: Königin Camilla. Die Frau an der Seite von König Charles III. erledigt ihre Aufgaben und Pflichten mit solcher Sorgfalt, dass man sie manchmal fast stoppen muss. Nun ist genau ein solcher Fall eingetreten.

So sollte Queen Camilla am Samstag (9. November 2024) eigentlich am Royal Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall teilnehmen. Dieser Termin jedoch wurde nun gestrichen. Auf Anraten der Ärzte der Monarchin. Der Grund: Camilla laboriert an einer Infektion der unteren Atemwege. Eine Teilnahme sei für sie zu gefährlich, so berichtet „The Sun“.

Queen Camilla muss öffentlichen Auftritt absagen

Vom Buckingham Palast heißt es dazu: „Auf Anweisung der Ärzte wird Ihre Majestät nicht an den Gedenkveranstaltungen an diesem Wochenende teilnehmen, um eine vollständige Genesung von einer saisonalen Atemwegsinfektion sicherzustellen und andere vor möglichen Risiken zu schützen.“

++ König Charles III.: Autor enthüllt – Reaktion auf Krebsdiagnose überrascht ++

Weiter, so heißt es bei „The Sun“, habe Camilla auf eine Teilnahme gedrängt, musste sich aber dem Rat der Mediziner fügen. Für Ersatz ist jedoch gesorgt. So wird erwartet, dass Kate Middleton nach ihrer Krebs-Erkrankung einen weiteren, wichtigen Termin wahrnimmt, und das Royal Festival of Remembrance mit ihrer Anwesenheit beehrt.

Ihr Auftritt wird von den britischen Medien als ein weiterer Schritt zurück ins öffentliche Leben, von dem sie sich nach ihrer schlimmen Diagnose für einige Monate zurückgezogen hatte. Seit der Bekanntgabe der Diagnose im März wurden Auftritte in der Öffentlichkeit für Kate Middleton zur Seltenheit. Seit einigen Wochen jedoch, ist die Prinzessin von Wales wieder häufiger zu sehen. Mal an der Seite ihres Mannes Prinz William, ab und an aber auch ohne den künftigen König von England, so wie beispielweise beim traditionsreichen Tennis-Turnier von Wimbledon im Sommer.