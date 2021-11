ProSieben-Legende Stefan Raab meldet sich endlich zu Wort – und die Fans flippen aus

Damit hätte keiner mehr gerechnet: Stefan Raab, der Entertainer aller Entertainer, hat endlich ein Lebenszeichen gesendet. Kein Wunder, dass die Fans völlig ausflippen.

Der Grund dafür, dass Stefan Raab ausgerechnet auf seinem geheimnisvollen Instagram-Profil von sich hören ließ, ist das Comeback seiner Erfolgs-Show „TV total“.

Kurz vor „TV total“-Neuauflage: Stefan Raab wird auf Instagram aktiv

Rund drei Jahre ist es nun her, dass sich Stefan Raab – nachdem seine Fans ihn ewig nicht zu Gesicht bekommen hatten – plötzlich ein Instagram-Profil zulegte. Das einzige Bild, das er dort jemals postete, entstand vermutlich am gleichen Abend und zwar bei einer Live-Show in der Lanxess-Arena in Köln, bei der er auch sein Comeback als Entertainer feierte.

Seither ist es aber wieder sehr still um ihn geworden – auf Instagram und allgemein. Umso mehr freuten sich seine Fans, als bekannt wurde, dass seine Kult-Show „TV total“ tatsächlich ins Fernsehen zurückkehrt. Zwar mit einem anderen Moderator, aber immerhin mit Raab als Produzent! Fernsehmoderator Sebastian Pufpaff wird in der Neuauflage in Raabs große Fußstapfen treten.

Doch nicht nur die Fans sind darüber völlig aus dem Häuschen, auch Raab ließ sich anlässlich des kurz bevorstehenden Comeback zu einer überschwänglichen Tat hinreißen: Er postete etwas auf Instagram!

Der Beitrag schaffte es zwar nicht in den Feed des Profils, das sage und schreibe 140.000 Abonnenten hat, dafür aber in seine Story. Zu sehen ist der Trailer der „TV total“-Neuauflage.

Stefan Raab veröffentlicht Trailer seiner „TV total“-Neuauflage

„Ladys and Gentlemen – wir lassen die Bombe platzen“, tönt Manfred Winkens‘ bekannte Stimme aus dem Lautsprecher, der als Sprechers von Raabs „TV total“ berühmt wurde. „Deine Lieblingsshow kommt zurück zu ProSieben!“, heißt es weiter. Es folgt eine wilde Zusammenstellung von witzigen TV-Clips, wie Raab sie damals immer mit Hilfe der Buttons auf seinem Pult abspielte.

„TV total kommt zurück aus der längsten Sommerpause der Welt. Und weil Stefan sich nur noch mit seinen eigenen Hobbys beschäftigt, gibt es nur einen, der es machen kann!“ Gemeint ist natürlich Sebastian Pufpaff, der sich im Trailer auch direkt selbst zu Wort meldet und sich als „Onkel Puffi“ vorstellt.

Dass Stefan Raab sich endlich mal wieder auf Instagram geregt hat, ist natürlich auch den Fans nicht entgangen. Die können es kaum fassen. „Eine... Insta-Story... von Stefan Raab. Ein Lebenszeichen? Ich träume!“, twittert beispielsweise ein Fan. Auch unter Raabs einsamem Instagram-Foto regt sich etwas: „ER LEBT! Naja aber nur so halb...“, witzelt einer, „Komm zurück, zeig dich endlich wieder“, bettelt ein anderer.

Auch wir finden es schade, dass Stefan Raab nicht selbst vor die TV-Kameras zurückkehren wird, freuen uns aber dennoch auf das große Comeback seiner Sendung. Welcome back, Stefan Raab! (alp)