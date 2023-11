ProSieben wirft Sendung raus: „Eine sehr schmerzhafte Entscheidung“

Der 20. Dezember 2023 – es wird ein schwieriger Tag für viele ProSieben-Zuschauer. Seit September 2021 präsentierten die einstige „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und Moderator Matthias Opdenhövel ihr gemeinsames Format „Zervakis & Opdenhövel. Live“ (ZOL). Nach nur 77 Folgen wird ProSieben die Show jedoch einstampfen, wie der Sender nun bekannt gab.

„Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, ZOL 2024 nicht weiterzumachen. Ich danke dem #ZOL-Redaktionsteam und unseren Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dass sie stets mit höchstem Einsatz und großer Leidenschaft an ZOL gearbeitet haben“, lobt ProSieben-Chef Hannes Hiller das Engagement des Moderations-Duos.

ProSieben stampft „Zervakis & Opdenhövel. Live“ ein

Doch was bedeutet das für die Zukunft? „ProSieben wird sein journalistisches Engagement nicht reduzieren. Wir werden in Zukunft versuchen mehr Reportagen unter dem Label ‚ProSieben THEMA.‘ in der Prime Time zu senden. Für diese Reportagen ist ProSieben in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet worden“, so der Senderchef.

Und auch die Zusammenarbeit mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sei nicht in Gefahr. „Mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wollen und werden wir weiter eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, macht der ProSieben-Boss klar.

Opdenhövel beispielsweise wird schon in ganz naher Zukunft wieder auf dem Sender zu sehen sein. Ab dem 18. November 2023 startet nämlich die neue Staffel „The Masked Singer“. Die geheimste Staffel aller Zeiten soll es werden, so der Sender. Hatte man nämlich in den vergangenen Jahren stets schon die meisten Kostüme vor Staffel-Start vorgeführt, ist bislang nur das des „Zirkusdirektors“ bekannt. Ebenfalls noch unklar ist, wer neben Alvaro Soler und Ruth Moschner im Rateteam von „The Masked Singer“ sitzen wird. Wir dürfen also gespannt sein, welch Überraschungen sich am kommenden Samstag auftun.