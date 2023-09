ProSieben-Star Elton zeigt sich mit IHR auf Oktoberfest – „Ein hübsches Paar“

In München herrscht aktuell Ausnahmezustand. Zum 188. Mal wurde dort am Samstag (16. September) das Oktoberfest eingeläutet. Besucher aus der ganzen Welt reisen bekanntlich zur Wiesn, um sich das legendäre bayerische Fest nicht entgehen zu lassen.

Und auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Promis auf der Theresienwiese in München zugegen. Unter ihnen tummelt sich ProSieben-Star Elton. Der „Schlag den Star“-Moderator zeigt sich dort mit einer bekannten Promi-Dame.

ProSieben-Star Elton mit Andrea Kaiser auf der Wiesn

Auf Facebook können Fans die Szene sehen: Elton posiert mit Moderatorin Andrea Kaiser in Wiesn-Kluft und strahlt dabei fröhlich in die Kamera. Das Bild veröffentlicht „Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena“-Moderatorin Andrea Kaiser selbst, schreibt dazu: „Prost und einen schönen Abend.“

Einen schönen Abend scheinen die beiden Moderatoren, dem Bild nach zu urteilen, zu haben. Ein Fan nutzt auch gleich die Gunst der Stunde für einen Pärchen-Scherz: „Guten Morgen, ihr seid ein schönes Paar. Aber nur auf dem Foto.“

Andere Fans finden die Elton-Andrea-Wiesn-Kombi auch sichtlich cool. Sie kommentieren:

„Wünsche viel Spaß auf der „Wiesn“ u. weil der Elton neben dir sitzen darf, dann lass dich mal schön von ihm einladen.“

„Euch beiden viel Spaß auf dem Oktoberfest“

Und wieder andere vermuten tatsächlich mehr als nur Kollegen-Freundschaft: „Was geht denn jetzt ab? Sind die ein Paar?“ oder „Ein wirklich tolles Paar“ lauten einige von Andreas Follower-Stimmen.

Dass die beiden nur einen netten Abend unter Kollegen haben oder gar nur für das Foto kurz zusammenrücken, dürfte mehr als klar sein.

Elton ist übrigens noch in diesem Monat wieder bei „Schlag den Star“ als Moderator zu sehen. Am 30. September treten dann die Comedians Michael Mittermeier und Olaf Schubert gegeneinander an.