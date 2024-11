„Prominent Getrennt“: RTL bestätigt – DIESE Ex-Paare haben noch eine Rechnung offen

Krisen, Klärungen und Knistern – willkommen in der aufregenden Welt von „Prominent getrennt“! In der vierten Staffel geht es heiß her, wenn acht Ex-Paare versuchen, alte Konflikte zu lösen und vielleicht sogar als Team zu brillieren. Wer schafft es, in der „Villa der Verflossenen“ die Vergangenheit hinter sich zu lassen und um 100.000 Euro zu kämpfen?

Mit im Gepäck: Jede Menge unausgesprochene Worte und emotionale Altlasten. Wie RTL nun verrät, wagen Jana Klein und Sidar Sahin, Alan Wey und Pamela Ghazal sowie Babu und Felix Davidson den Schritt zurück in die Vergangenheit. Doch auch DIESE Ex-Paare haben noch eine Rechnung offen…

RTL „Prominent getrennt“: Alte Bekannte, neue Spannung

Besonders spannend wird es bei Christina Grass und Marco Cerullo. Nach einer turbulenten Liebesgeschichte mit Trennung und Versöhnung stehen sie nun in Südafrika vor der Herausforderung, ihre Differenzen zu klären. Christina ist gegenüber RTL optimistisch: „Wir sind so ein starkes Team und haben es bisher immer ins Finale geschafft.“

Ein weiteres Highlight verspricht das Wiedersehen von Yeliz Koc und Jannik Kontalis zu werden. Nach dramatischen Trennungen und Social-Media-Streitigkeiten stehen beide vor der Aufgabe, sich auszusprechen. Ob das gelingt? Jannik hofft auf eine klärende Aussprache. „Ich hoffe, dass wir uns gut verstehen und aussprechen werden”, sagt Jannik dem Sender.

Auch Jennifer Iglesias und Nico Müller bringen viel Gesprächsbedarf mit. Nach ihrer Trennung, begleitet von Betrugsvorwürfen und öffentlichem Rosenkrieg, wollen beide die Show nutzen, um Missverständnisse auszuräumen.

Die Spannung steigt, wenn die Ex-Paare in der Villa der Verflossenen aufeinandertreffen. Ab 2025 auf RTL zu sehen – das Drama ist vorprogrammiert!