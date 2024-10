„Promi Big Brother“: Nach Sieg – Leyla Lahouar will irren Traum verwirklichen

Es wurde gekämpft, geweint und gestritten – jetzt endete „Promi Big Brother“ mit einem packenden Finale. Und eine hat es ganz an die Spitze geschafft: Reality-TV-Queen Layla Lahouar. Für sie war das Format besonders turbulent. Denn: Nicht nur sahnte sie das satte Preisgeld von 100.000 Euro ab, sondern verlobte sich prompt mit Partner Mike Heiter. Der fiel nämlich vor seiner Liebsten im Container auf die Knie!

Doch wird Leyla das Geld auch mit ihrem Verlobten teilen oder heimst sie sich die Kohle selbst ein?

„Promi Big Brother“: Leyla kann ihr Glück kaum fassen

Für Leyla Lahouar war „Promi Big Brother“ ein echter Glücksgriff! Bereits in „Ex on the Beach“ und „Der Bachelor“ als Publikumsliebling bekannt geworden, bewies die 28-Jährige auch im Container ihr Gespür fürs Rampenlicht. Mit einer Extraportion Charme und Durchhaltevermögen sichert sie sich die Herzen der Zuschauer – und schließlich auch den Sieg.

Überwältigt von ihrem Triumph konnte Layla kaum fassen, dass sie tatsächlich die Gewinnerin ist. „Das kann doch nicht wahr sein! Das kann ich ja gar nicht glauben!“, triumphierte sie live und setzte sich damit gegen Finalist und TV-Kommissar Jochen Horst durch. „Ich habe noch nie was gewonnen!“ jubelte die frisch gebackene Siegerin.

Und das Preisgeld? Das wird natürlich direkt auf den Kopf gehauen!

„Promi Big Brother“-Siegerin will hoch hinaus!

Luxusreisen? Traumhafte Investitionen? Fehlanzeige! Die passionierte Döner-Liebhaberin hat ein ganz eigenes Ziel: Einen Dönerladen eröffnen! „Alle wissen, dass ich Döner liebe und ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich schon gerne einen Dönerladen aufmachen würde“, so die 28-Jährige gegenüber Sat.1.

Leyla will hoch hinaus: „Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern mit ihren Döner-Imperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau, die das komplette Döner-Game noch krasser macht als alle Männer davor.“

Ob man wohl schon bald in den Genuss von Leylas eigenem Döner kommen wird? Es bleibt spannend, wie die „Promi Big Brother“-Gewinnerin ihren Unternehmensplan umsetzt!