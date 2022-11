„Promi Big Brother“-Zuschauer sind baff wegen IHR – „Fast nicht erkannt“

„Promi Big Brother“ ist zurück und präsentiert eine bunte Mischung prominenter Gäste. Von DSDS-Dauerkandidat Menderes Bağcı zu Internet-Star Jeremy Fragrance über Boyband-Sänger Jay Khan bis hin zu Nacktschnecke Micaela Schäfer – die Auswahl der Z-Promis ist auch 2022 groß.

Micaela Schäfer durfte es sich in den letzten Tagen bereits in der Garage des „Promi Big Brother“-Hauses bequem machen. Am Freitagabend (18. November) hat sie dann ihren ersten großen Auftritt, wobei man bei Micaela schon gar nicht mehr von Premiere sprechen kann. Denn das Model war bereits 2010 dabei. Die Begeisterung über ihre Rückkehr ist groß, trotzdem haben die Zuschauer Fragen.

„Promi Big Brother“: Micaela Schäfer kaum wiederzuerkennen

Normalerweise ist Micaela Schäfer lieber nackt statt bekleidet. Als Werbegesicht der Erotikmesse „Venus“ zieht sie regelmäßig blank und hält ihre Brüste in die Kamera. Im „Promi Big Brother“-Haus bleibt sie allerdings vollständig angezogen – ganz ungewohnt, finden die Sat.1-Zuschauer und haben Probleme damit, das Model überhaupt zu erkennen.

„Hab Micaela lange nicht so bekleidet gesehen“, „Angezogen, war das ein Versehen?“, „Micaela komplett angezogen. Ich hätte sie fast nicht erkannt“, sind nur einige der Kommentare dazu auf Twitter.

„Promi Big Brother“: Micaela Schäfer bleibt angezogen

Eine Zuschauerin geht sogar soweit, dass sie witzelt: „Micaela ist nicht nackt, das ist nicht mehr mein ‚Promi Big Brother‘.“ Und auch Micaela Schäfer selbst hatte bereits Bedenken, dass sie mit Klamotten plötzlich nicht mehr als Nacktschnecke ausgemacht werden kann. „Wenn ich angezogen ins Haus komme, kann es sein, dass sie mich nicht erkennen“, sagt sie und lacht.

Bleibt abzuwarten, wie lange Micaela ihren Angezogen-Plan durchzieht. Heiße Konkurrenz hat sie auf jeden Fall, denn mit Ex-DSDS-Sternchen Tanja Tischewitsch ist eine für Nacktheit ebenfalls schnell zu begeisternde, Kandidatin eingezogen.

„Promi Big Brother“ läuft täglich live ab 20.15 Uhr im TV und online im Stream auf Joyn und zeigt, wie prominente Kandidatinnen und Kandidaten um 100.000 Euro Preisgeld kämpfen.