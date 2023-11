Prinzessin Kate überrascht alle – SO hat man sie noch nie gesehen!

Die Prinzessin von Wales ist bekannt für ihren Stil und ihre Eleganz. Kaum ein öffentlicher Anlass, bei dem die Frau des britischen Thronfolgers nicht durch Anmut und stilsicheres Auftreten glänzt.

Dabei beweist Prinzessin Kate durchaus auch Nähe zum Volk. Die Mutter von drei Kindern

gilt als sehr aufgeschlossen und gesellschaftlich interessiert und nimmt vielfältige Aufgaben wahr. Sie ist zum Beispiel Mitglied der Royal Foundation, die benachteiligte junge Menschen im Bereich der Bildung unterstützt. Auch bei anderen Stiftungen und Wohltätigkeitsorganisationen ist sie gern gesehener Gast.

Diesen Job hat ihr keiner zugetraut!

Was kaum jemand weiß: Sie hat auch einen militärischen Rang inne. Prinzessin Kate wurde im August von ihrem Schwiegervater König Charles III. zum „Oberst der 1. Dragonergarde der Königin“ ernannt, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtet.

Damit ist sie offiziell verantwortlich für die Kavallerie dieser Truppe, also für die Einheiten zu Pferd. Der Standort ihres Regiment in Norfolk an der Ostküste Englands ist allerdings wesentlich moderner ausgerüstet.

Prinzessin Kate – Fährt sie etwa einen Panzer?

Am Donnerstag (8.November) stattet „Frau Oberst“ ihren Truppen am Standort Dereham einen offiziellen Besuch ab. Standesgemäß gekleidet in Tarnuniform, Schutzhelm und schusssicherer Weste, und sichtbar gut gelaunt. Interessiert lässt sie sich durch das Gelände der „Robertson Baracks“ führen. Schließlich steigt sie sogar in ein Militärfahrzeug und übernimmt das Steuer!

Selbst in Tarnkleidung macht die Prinzessin von Wales, die mit bürgerlichem Namen Catherine Elizabeth Middleton heißt, eine zauberhafte Figur. Aber Fans der Royal Family brauchen sich keine Sorgen machen, im Militär übernimmt sie nur repräsentative Aufgaben.

Die Prinzessin war übrigens ohne ihren Mann Prinz William von Wales angereist, er ist im Moment auf Staatsbesuch in Singapur. Geheiratet haben die beiden am 29. April 2011 in Westmister Abbey in London.