Prinz William: Travis Kelce packt über Treffen aus – „Ich kann nicht mehr“

Der 21. Juni 2024 war nicht nur für Prinz William ein besonderer Tag. Auch für seine Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte war der 42. Geburtstag ihres Vaters ein absolutes Highlight – immerhin ging es für die drei an diesem Tag zu einem Taylor-Swift-Konzert, inklusive privatem Treffen mit dem US-Megastar.

Ein Erlebnis, das die Royals so schnell wohl nicht vergessen werden. Genauso wenig wie Swift und ihr Partner Travis Kelce, die die königliche Begegnung ebenfalls noch lange in Erinnerung behalten dürften. Vor allem Kelce scheint noch immer im siebten Himmel zu schweben, wenn man ihn so über das Treffen reden hört.

Prinz William: Fans feiern Fotos

Es waren zwei Fotos, die um die Welt gingen. Darauf zu sehen: Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte zusammen mit Taylor Swift. Auf einem Bild war auch Swifts Partner, der Footballspieler Travis Kelce, dabei. Entstanden sind beide Schnappschüsse bei einem Konzert der Sängerin im Londoner Wembley Stadion am 21. Juni.

Veröffentlicht wurden sie vom Palast bei Instagram und von Swift auf selbiger Plattform. Die Fans rasteten vollkommen aus und konnten ihren Augen kaum trauen. Sowohl Prinz William und seine Kinder als auch Taylor Swift und Travis Kelce wurden für die Fotos in den sozialen Medien gefeiert.

Kelce schwärmt von Prinzessin Charlotte

Details zu dem Treffen, bei dem diese entstanden sind, blieben die fünf den Fans allerdings schuldig – bis jetzt. Denn in seinem Podcast hat Kelce nun über die Begegnung mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte gesprochen und vor allem von ihr geschwärmt.

In der neuesten Episode von „New Heights“ erklärte der Football-Star: „Ich muss sagen, Prinz William war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte.“ Prinz George sei auch großartig gewesen, doch vor allem seine Schwester hat es Kelce angetan: „Sie war so bezaubernd. Ich kann nicht mehr.“

Und Taylor Swifts Partner kommt im Gespräch gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Charlotte sei ein „Superstar“ gewesen, erzählt er weiter und fügt hinzu: „Sie hatte Feuer in sich. Sie stellte Fragen…“

Kelce scheint ganz vernarrt in die 9-jährige Tochter von Prinz William. Vor allem das Aufeinandertreffen mit ihr dürfte es sein, was er so schnell nicht vergessen wird.