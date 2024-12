Prinz William sorgt für unglaubliche Bilder – „Er ist eine echte Legende“

Er hat es geschafft, seinen guten Ruf über all die Jahre hinweg zu bewahren. Prinz William gilt als Aushängeschild der britischen Royals. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kate und seinen drei Kindern lebt der 42-Jährige ein friedliches Leben und geht zuverlässig seinen royalen Pflichten nach.

William ist außerdem dafür bekannt, dass er sich liebend gerne für den guten Zweck engagiert. Für gewöhnlich geschieht das jedoch höchst öffentlichkeitswirksam. Ein neuester Bericht enthüllt nun jedoch ein Geheimnis des Prinzen, das wohl selbst eingefleischte Fans der Royals überraschen wird.

Prinz William hilft in Suppenküche aus

Die Mitarbeiter der Londoner Obdachloseneinrichtung „The Passage” trauten sicherlich ihren Augen kaum, als plötzlich Prinz Harry durch die Tür spazierte. Denn ganz ohne den gewöhnlichen Medienrummel half der Royal in der Suppenküche aus und servierte Obdachlosen eine warme Mahlzeit. Mit einer weißen Schürze und bester Laune stellte sich der dreifache Vater an den Herd und versorgte die hilfsbedürftigen Besucher mit gesunden Suppen.

Wie die britische Zeitschrift „Daily Mail“ berichtet, wurden auch die Freiwilligen in der Unterkunft von dem Auftreten des Prinzen überrascht. Der 39-jährige Leo konnte den royalen Besuch kaum fassen und schwärmt: „Er ist eine echte Legende!“ Der 42-Jährige zeigte sich seinen Erzählungen zufolge nahbar und nahm sich sogar für persönliche Gespräche und gemeinsame Handyfotos Zeit. Doch wie wahre Fans der Royal Family wissen, hat genau diese Suppenküche eine ganz besondere Bedeutung für William…

Denn Prinz William hat zu der Einrichtung „The Passage“ einen ganz besonderen Bezug. Denn in der Vergangenheit besuchte er die Suppenküche bereits mit seiner verstorbenen Mutter Lady Diana. Gerade einmal 11 Jahre war William bei seinem ersten Besuch alt. Heute ist der Ehemann von Kate Middleton Schirmherr des Charity-Projektes und schaut oft vor Ort vorbei.

In einer Videobotschaft schwärmte William zuletzt über die Einrichtung. Die Ehrenamtlichen versorgen hilfsbedürftige Menschen demnach nicht nur mit Essen, sie sorgen zusätzlich für dringend benötigte emotionale Unterstützung. Der Royal berichtet: „Sie behandeln jeden, der an ihre Tür kommt, mit Freundlichkeit, Mitgefühl und Würde.“ Diese Werte sind dem Sohn von König Charles III. auch in seinem eigenen Leben ausgesprochen wichtig.

Prinz William wird sicherlich auch in Zukunft alles dafür tun, um Menschen in Not zu helfen. Seine gesellschaftliche Verantwortung nimmt der 42-Jährige sehr ernst, der Bruder von Prinz Harry möchte stets für eine bessere Zukunft kämpfen.