Prinz William lässt Beerdigung sausen – Fans hegen sofort Verdacht

Royaler Wirbel im britischen Königshaus! Eigentlich sollte Prinz William (42) dem Staatsbegräbnis am Donnerstag (9. Januar) von Ex-US-Präsident Jimmy Carter beiwohnen. Doch statt des Thronfolgers wird nun Prinz Edward (60) in die USA reisen. Der Grund? Viele Royal-Fans sind sich sicher: Es hat was mit Kates Geburtstag zu tun!

Prinz William, der in den letzten Monaten tatkräftig seinen Vater, König Charles (76), unterstützte, lässt diesmal den wichtigen Auslandstermin sausen. Stattdessen fliegt sein Onkel Edward nach Washington. Die Palastbestätigung sorgt für Spekulationen: Hat William etwa eine romantische Überraschung für seine Frau in petto?

Prinz William fehlt bei Carter-Beerdigung

„Ich bin froh, dass er nicht gehen wird … so kann er Catherines Geburtstag mit ihr verbringen“, meint ein User auf der Plattform „X“. Ein anderer pflichtet bei: „Ich bin nicht überrascht, dass William nicht geht. Vor allem, weil es Catherines Geburtstag ist. Bei allem, was sie erlebt hat, will er ihr sicher etwas Besonderes bieten“

+++ Auch spannend: Prinz William: Der Start ins Jahr hätte schrecklicher kaum sein können +++

Natürlich gibt es auch skeptische Stimmen. Ein User echauffiert sich: „William würde gehen, wenn der König es verlangt. Er ist der Prince of Wales, kein Märchenprinz!“ Doch die Tatsache bleibt: Catherines Geburtstag fällt genau auf den Tag der Beerdigung. Und nach einem Jahr voller Herausforderungen – einschließlich ihrer überstandenen Chemotherapie – scheint ein besonderes Fest mehr als angebracht.

https://twitter.com/indieg2022/status/1875870622384881960

Königshaus-Expertin Jennie Bond ist überzeugt, dass William seiner Liebsten einen unvergesslichen Geburtstag bereiten wird. „Dieser Geburtstag wird in vielerlei Hinsicht denkwürdig sein – er markiert den Beginn eines neuen und hoffentlich glücklicheren Jahres und das Ende eines Jahres, das für die ganze Familie brutal war“, erklärt sie gegenüber der britischen „OK“.

Obwohl Kates Ehrentag auf einen Schultag fällt, glaubt Bond, dass William und die Kinder keine Mühen scheuen werden, Catherine zu verwöhnen. Ein besonderer Tag für eine besondere Frau – ganz im royalen Stil.