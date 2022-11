Prinz William verrät: DAS ist wohl sein größtes Laster

Seit seiner Geburt wurde Prinz William darauf vorbereitet, seine Rolle als Thronfolger perfekt zu erfüllen. In der Öffentlichkeit zeigt sich der Royal stets volksnah und freundlich. Neben seinen Pflichten als Nachfolger von König Charles III. ist ihm aber vor allem eins besonders wichtig: seine Familie.

Dank seiner Frau, Kate Middleton (der Princess of Wales), ist Prinz William stolzer Vater von drei Kindern. Und auch wenn sich George, Charlotte und Louis in der Vergangenheit bereits als perfekte Mini-Royals bewiesen, wollen die drei jede Menge Aufmerksamkeit von ihren berühmten Eltern. Das ist auch der Grund, warum der Thronfolger aktuell anscheinend ein großes Laster hat – seinen Koffeinkonsum.

Prinz William: Das macht er, um wach zu werden

Dass drei Kinder und ein Vollzeitjob mit jeder Menge Dienstreisen und öffentlichen Auftritten auf Dauer ganz schön fordernd sind, muss gerade auch Prinz William feststellen. Um allem und allen gerecht zu werden, muss manchmal eben auch der eigene Schlaf dran glauben. Um trotzdem fit zu sein, hilft manchmal nur jede Menge Kaffee, oder im Fall von Prinz William einige Tassen koffeinhaltiger Tee.

Angaben von „Cornwall Live“ zufolge sprach Prinz William genau über dieses Laster jetzt mit einer Ernährungsexpertin und verriet: „Die Kinder halten mich nachts wach.“

Prinz William verrät: Das isst er zum Frühstück

Wenn die Nacht kurz war, darf es bei Prinz William also auch gerne mal eine Tasse Tee am Morgen mehr sein. So wie dem Thronfolger dürfte es auch seinem Bruder Prinz Harry gehen. Der hat zwar ein Kind weniger, sein Sohn Archie ist aber auch nur ein Jahr jünger als Williams jüngstes Kind, Prinz Louis und vermutlich ähnlich aktiv.

Geht es um seine sonstige Ernährung, dürfte die Expertin an Prinz William aber nichts auszusetzen haben. Denn wie der Royal bei dem Termin verriet, gab’s am Tag davor zwei Eier, ein Vollkorntoast mit Butter und Apfelsaft zum Frühstück. Klingt, als wäre Prinz William privat ein ganz normaler Familienvater.