Prinz William: Nach den schrecklichen Wochen gibt es endlich Grund zum Jubel

Es waren harte, es waren aufreibende Wochen für Kate Middleton und ihre Familie. Die schlimme Krankheit Krebs, der Druck von Außen, man mag sich kaum ausmalen, wie schwer die Tage für Prinz William, seine Frau und die gemeinsamen Kinder sein mussten und wie schwer sie noch immer sind.

Umso schöner ist es, wenn es mal unbeschwerte, schöne Minuten gibt, die die Royals durchleben dürfen. So wie am Donnerstagabend, an dem Prinz William und sein Sohn, Prinz George, es sich beim Fußball gut gehen ließen.

Prinz William und Prinz George beim Fußball

Fotos zeigen die beiden Fußballfreunde beim Viertelfinal-Hinspiel der Europa Conference League zwischen Williams Herzensverein Aston Villa gegen den OSC Lille aus Frankreich. Der royale Besuch, er scheint dem englischen Premierleague-Club Glück gebracht zu haben. 2:1 gewannen die Briten durch Tore von Ollie Watkins und John McGinn, der Anschlusstreffer in der 84. Minute durch Bafode Diakite, war zwar unglücklich, sollte die Freude von Vater und Sohn aber nur bedingt trüben.

Ausschnitte aus der Liveübertragung zeigen Prinz William und Prinz George wie sie jubeln, mitfiebern, die gemeinsame Zeit im Stadion genießen. Bei „X“ (vormals Twitter) jedenfalls ist die Freude groß.

Fans feiern die Royals

„Prinz William und sein Sohn, Prinz George, sind bei einem Vater-Sohn-Ausflug beim Spiel im Villa-Park. Ich finde es toll, dass Prinz William immer noch versucht, all die Dinge zu tun, die er normalerweise mit seiner Familie macht, um die Dinge so normal wie möglich zu halten“, heißt es da beispielsweise. Oder: „Prinz William und Prinz George schauen sich Aston Villa an. Kein Getue, kein Tamtam, nur Vater und Sohn, die das Spiel genießen.“

Ja, es ist schön, die beiden nach den schwierigen Wochen so gelöst jubeln zu sehen. Und vielleicht können sie das bald auch wieder als ganze Familie tun.