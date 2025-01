Prinz William: Insiderin knallhart – „William wäre dumm“

Es liegt in der Natur des Menschen, nach vorne zu schauen, sich auf das vorzubereiten, was einmal kommen könnte. Und so ist es wenig verwunderlich, dass auch Prinz William nach vorne schaut. Eigentlich passiert dies schon sein ganzes Leben. Ist doch die Erziehung des Prinzen darauf ausgelegt, dass er eines Tages den Thron einnehmen wird.

Doch wie weit ist Prinz William in seinen Planungen? Schließlich hat sein Vater, König Charles III., erst im September 2022 den Thron bestiegen. Dennoch: Die Krebs-Erkrankung seines Vaters und auch sein fortgeschrittenes Alter dürften dafür sorgen, dass vielleicht nicht der Prince of Wales selbst, dafür aber seine Berater sich langsam auf den Moment vorbereiten, der hoffentlich noch weit in der Zukunft liegt.

Wird seine Tante Prinz Williams große Stütze?

Und dann kommt auch die Frage auf, wen Prinz William in seinen engsten Zirkel mit aufnehmen wird. Dass es nicht sein Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan sein werden, dürfte jedem klar sein. Doch in Großbritannien kursiert auch ein ganz anderer Name.

Sophie Wessex, die Duchess of Edinburgh, wird in England schon als „Geheimwaffe“ des künftigen Königs gehandelt. Gehört sie doch neben Kate Middleton und Prinz William zu den beliebtesten Mitgliedern des Königshauses, versteht sich bestens mit Will und Kate.

„William wäre dumm“

Sie, und da sind sich Royals-Experten sicher, wird eine wichtige Rolle im Leben und Arbeiten des künftigen Regenten spielen. Das sieht auch die ehemalige BBC-Royals-Korrespondentin Jenni Bonde so: „In jeder Hinsicht hat sich Sophie als eine große Bereicherung für die königliche Familie erwiesen, und William wäre dumm, ihren Wert zu ignorieren.“

Bond weiter: „Sie ist würdevoll und elegant und doch immer noch dieselbe Sophie, die sie war, als sie Edward traf: unprätentiös, großzügig und mit einem natürlichen Charme. Sie hat viele Jahre lang unter dem Radar gearbeitet und weder die Aufmerksamkeit erwartet noch erhalten, die sie verdient. Doch in jüngster Zeit, mit der Verkleinerung der königlichen Familie, hat die Öffentlichkeit erkannt, wie wichtig die Herzogin für die Arbeit der Monarchie ist.“