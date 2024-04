Prinz Harry: Erstes Treffen mit William? – „Er hat sich entschuldigt“

Die mediale Berichterstattung über die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William ist ein Dauerthema. Mal wird über ihre Brüderlichkeit gesprochen, dann wieder über Stillschweigen oder angebliche Versöhnungsversuche. Selbst bei den jüngsten erfreulichen Nachrichten steht ihre Beziehung im Mittelpunkt.

Es gibt allen Grund zur Freude: Die britischen Royals stehen vor einer bevorstehenden Hochzeit! Denn der 7. Duke of Westminster, Hugh Grosvenor, wird schon bald heiraten. Unter den geladenen Gästen tummeln sich auch Mitglieder der Windsor-Familie, darunter Prinz Harry und Prinz William. Doch Experten äußern Zweifel daran, dass Harry an der Feier teilnehmen wird.

Prinz Harry findet es „peinlich“

Es deutet darauf hin, dass Harry die Feier wahrscheinlich meiden wird, vor allem wegen seines Bruders William, was ihm angeblich „peinlich“ wäre. Der Royal-Experte Tom Quinn erklärte gegenüber The Mirror, dass Prinz William der Hochzeit beiwohnen wird, da Hugh der Patenonkel von Prinz George ist. Harry hingegen müsste alleine anreisen. „[Harry] weiß, dass er ohne Meghan nicht teilnehmen kann, aber Meghan hat vehement darauf bestanden, nicht dabei zu sein“, so Tom.

Die Tatsache, dass Harry und Meghan überhaupt eine Einladung erhielten, dürfte einige Fans überraschen, nachdem zunächst berichtet wurde, dass sie nicht eingeladen wurden. Ein Insider bestätigte jedoch gegenüber Page Six, dass die Sussexes eine „Save The Date“-Karte erhalten haben. „Er hat Hugh angerufen und gesagt, dass es zu unangenehm wäre, wenn er und Meghan teilnehmen würden. Er hat sich entschuldigt, und Hugh verstand es“, berichtet Quinn.

Trotz anhaltender Spannungen zwischen William und Harry deutet sich laut Berichten eine Veränderung an. Insbesondere plant Harry angeblich seine Reise nach Großbritannien zu nutzen, um eine Versöhnung mit William anzustreben. „Harry wird auf seiner Reise nach England alles geben, um seinen Bruder William zurückzugewinnen“, ist sich ein Insider gegenüber The Mirror sicher.