Prinz Harry: Königliches Wiedersehen nur unter strikter Bedingung möglich

Prinz Harry kehrt zurück in die Stadt der Royals – London wartet auf ihn, doch nicht ohne dunkle Wolken am Adelshimmel. Seit seinem königlichen Exit mit Herzogin Meghan und ihrem Umzug in die USA brodelt es in den königlichen Gemäuern. Und jetzt, da der Prinz die Heimkehr antritt, scheinen die Spannungen mit den übrigen Familienmitgliedern zu wachsen.

Prinz Harry: Verhindert SIE wichtiges Treffen?

Prinz Harry wird im Rahmen der Invictus Games Tour bald wieder Londoner Luft schnuppern. Ein Termin am 8. Mai, ein Dankgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral, steht auf dem royalen Reiseplan. Auch König Charles Terminkalender scheint nach seinem öffentlichen Comeback bereits ausgelastet zu sein. Ein geplantes Vater-Sohn-Treffen gestaltet sich damit schwieriger als gedacht, mit einer ganz bestimmten Lady als Stolperstein, wie Royal-Kenner Chris Ship gegenüber der britischen „The Sun“ enthüllt.

Offenbar ist König Charles durchaus bereit, seine royalen Pflichten beiseite zu legen, um Zeit mit Prinz Harry zu verbringen. Doch das unter folgender Bedingung: Meghan Markle soll nicht im Schlepptau sein. „Die Beziehungen innerhalb dieser Familie sind sehr schwierig und ich denke, es wäre viel einfacher, wenn Meghan nicht da wäre“, so der Palast-Kenner.

Doch den Schoß des königlichen Hofes zu meiden, fällt schwer – vor allem, wenn Meghan die Mutter seiner königlichen Sprösslinge ist. „Meghan ist immer noch die Schwiegertochter des Königs und Prinz Harry und sie haben immer noch zwei Kinder, die die Enkelkinder des Königs sind“, gibt Ship zu bedenken.

Der royale Experte ist jedoch wenig zuversichtlich, dass eine Zusammenkunft mit Harrys Ehefrau stattfinden wird: „Man kann nur hoffen, dass sie sich alle sehen werden“, teilt Chris Ship mit. Auch ein anderer Insider berichtete bereits gegenüber der „Sun“, dass Meghan „kein Interesse“ gezeigt habe, nach Großbritannien zurückzukommen. Umso mehr Zeit würde König Charles und Prinz Harry bleiben, sich einander anzunähern.