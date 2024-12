Nach Trennungsgerüchten: Prinz Harry bricht sein Schweigen

Prinz Harry und Meghan Markle – das royale Traumpaar schlechthin. Doch in den letzten Monaten machte weniger ihre Liebe, sondern vielmehr angebliche Trennungspläne die Runde. Die Gerüchteküche brodelte heftig, befeuert durch ihre zahlreichen Soloauftritte und die seltenen gemeinsamen öffentlichen Auftritte.

Jetzt hat Prinz Harry auf dem 2024 New York Times „DealBook Summit“ endlich Stellung bezogen – und das mit einem Lächeln.

Prinz Harry bricht sein Schweigen

Sind Prinz Harry und Meghan Markle etwa Geschichte? Von wegen! Mit einem verschmitzten Grinsen reagierte der Herzog von Sussex in New York auf die neugierigen Fragen der Reporter zu seinem Privatleben, wie der „Mirror“ berichtet.

Der Herzog von Sussex kann schnell Entwarnung geben: „Angeblich haben wir 10, 12 Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns anscheinend auch schon 10, 12 Mal scheiden lassen. Es ist also wie, was?“, witzelt Harry und spielt damit auf die zahllosen Gerüchte an, die seit Jahren über ihn und Meghan in den sozialen Medien kursieren.

Prinz Harry wird deutlich

Auf die Frage, warum das Paar derzeit beruflich getrennte Wege geht, legt Harry charmant nach: „Weil Sie mich eingeladen haben, hätten Sie es wissen müssen.“ Doch hinter der humorvollen Fassade schlug Harry auch ernste Töne an. Er sprach über seine Erfahrungen mit falschen Medienberichten seit seiner Kindheit.

„Ich habe Geschichten über mich gesehen, die nicht der Realität entsprachen. Und ich glaube, wenn man in einem solchen Umfeld aufwächst, stellt man nicht nur den Wahrheitsgehalt infrage, sondern auch, wie gefährlich das im Laufe der Zeit sein kann.“

Besonderes Mitleid empfindet der Prinz dabei für die Menschen, die ständig neue Gerüchte streuen: „Die tun mir leid. Sie machen sich Hoffnungen und denken: ‚Ja, ja, ja, ja, ja‘, und dann passiert es doch nicht. Ehrlich, das ist traurig.“

Während Prinz Harry in New York souverän auftrat, nahm Meghan zeitgleich Tausende Meilen entfernt in Kalifornien an einer Preisverleihung teil. Trotz der Distanz scheinen die beiden fest entschlossen, den Spekulationen die Stirn zu bieten. Schon 2021 hatten sie ähnliche Gerüchte gemeinsam abgewehrt.

Und auch diesmal zeigt sich: Harry und Meghan halten zusammen, ob im Scheinwerferlicht oder abseits davon.