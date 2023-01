Prinz Harry packt in TV-Interview aus – „Ich möchte meinen Vater zurück“

Zwischen Prinz Harry und der königlichen Familie ist das Tischtuch längst zerschnitten. Spätestens mit der Veröffentlichung der Netflix-Doku scheint eine Rückkehr von Harry und Meghan Markle ausgeschlossen. Jetzt hat sich Prinz Harry in einem TV-Interview erneut über seine Familie geäußert. Eine Aussage kommt überraschend, der Tenor des Exil-Royals ist aber weiterhin gleich.

Sein bald erscheinendes Buch wird nicht förderlich sein. Rund einen Monat nach der Veröffentlichung der Netflix-Doku kommt am 10. Januar Prinz Harrys neues Buch auf den Markt. In „Spare“ soll er neue Vorwürfe gegenüber der königlichen Familie erheben. Wenige Tage vorher hat Prinz Harry gleich zwei TV-Interviews gegeben, die am Sonntag (8. Januar) ausgestrahlt werden.

Prinz Harry packt aus: Zwei TV-Interviews und ein Buch

In den ersten kurzen Einblicken ins Interview lässt Prinz Harry einen Satz fallen, der viele überraschen dürfte: „Ich möchte meinen Vater zurück. Ich möchte meinen Bruder zurück“, sagt Harry gegenüber ITV-Moderator Tom Bradby. Doch schnell wird klar: Die Interviews sind kein Anfang der Versöhnung.

Stattdessen erhebt Prinz Harry erneut Vorwürfe gegen seine Familie. „Sie dachten, es sei besser, Meghan und mich als die Bösen hinzustellen. An einer Schlichtung des Streits sind sie nicht interessiert“, so der Royal bei ITV.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Der Punkt, an dem Schweigen Verrat ist“

Bei CBC „60 Minutes“ beschuldigte er seine Familie und sagte: „Jedes Mal, wenn ich versucht habe, dies privat zu tun, wurden Geschichten gegen mich und meine Frau platziert. Das Familienmotto ist: ,Beschwer dich nie, erkläre nie.‘“

Das könnte dich auch interessieren:

Weiter erklärte er: „Wenn uns in den vergangenen sechs Jahren gesagt wurde, man könne keine Erklärung rausgeben, um uns zu beschützen, aber man dies für andere Mitglieder der Familie tut, dann kommt der Punkt, an dem Schweigen Verrat ist.“ Sieht nicht so als, als würde es bald die große Versöhnung geben.