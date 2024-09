Prinz Harry: Freunde schmieden Geheimplan! Irre Wende steht bevor

Dieser Streit hält mittlerweile fast die ganze Welt in Atem: Seit dem sogenannten „Megxit“ und seinem Umzug in die USA, ist das Tischtuch zwischen Prinz Harry und den britischen Royals endgültig zerschnitten. Doch jetzt könnte sich eine irre Wende anbahnen!

Immer und immer wieder ploppen die Gerüchte auf: Könnte Prinz Harry nach Großbritannien zurückkehren? Seit neustem macht dieses Gerücht die Runde: Angeblich wollen alte Freunde des 39-Jährigen den verloren gegangenen Prinzen unbedingt zurück nach England holen! Es soll sogar einen Geheimplan geben, wie die „Mail on Sunday“ berichtet.

+++Prinz Harry hat rührenden Wunsch zum Geburtstag – es betrifft Kate Middleton+++

Prinz Harrys Freunde wollen ihn zurückholen

Harry soll seine engsten Freunde damit beauftragt haben, ihm bei der Planung seiner Rückkehr zu helfen. Der Name der geheimen Aktion: „Operation Bring Harry In From The Cold“ (deutsch: Operation: Bringt Harry zurück aus der Kälte).

Prinz Harry soll als Privatperson Schritt für Schritt wieder mehr Zeit in Großbritannien verbringen. Das Ziel dahinter: Das Verhältnis zu seinem Vater König Charles verbessern und teilweise sogar wieder zu seiner royalen Familie zurückkehren!

Keine Versöhnung mit Bruder William

Eigentlich hatten Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle (43) doch immer wieder betont, dass sie nicht wieder zurück zu den Royals möchten. Doch die „Bild“ will erfahren haben, dass Harry über Dritte nach einer Immobilie in der Nähe seiner Familie sucht.

Eine Versöhnung mit Prinz William ist übrigens nicht angestrebt, zu zerstört ist das Verhältnis der beiden Brüder miteinander. Aber mit seinem Vater Charles würde sich Harry gerne wieder besser verstehen.

Und auch keine Versöhnung mit Camilla

„Der König würde sich freuen, seinen Jüngsten wieder öfter zu sehen. Aber seine Frau Camilla hat Harry bis heute nicht verziehen, weil er sie oft scharf kritisiert hat. Und auch William ist strikt gegen eine Versöhnung“, sagt ein Palast-Mitarbeiter gegenüber der „Bild“. Es bleibt also spannend, wie und ob noch Bewegung in den gefühlt nie enden wollenden Streit kommt…