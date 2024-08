Prinz Harry im neuen Interview: „Das ist das Erschreckende“

Es gibt Interviews, die vielleicht nicht die Welt verändern, wohl aber die Denkweise über bestimmte Personen oder Dinge. Das Interview, das Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle im März 2021 gaben, war so eines. In dem Gespräch mit US-Talkshow-Königin Oprah Winfrey sprach das Paar über seinen Abschied aus Großbritannien, deckte Geheimnisse in der royalen Familie auf. Es war das Interview, das das Tischtuch zwischen Prinz Harry und seiner Familie wohl für immer zerschnitt.

Nun haben Meghan Markle und Prinz Harry erneut ein Interview gegeben. In der TV-Sendung „CBS Sunday Morning“ sprach das Paar mit Moderatorin Jane Pauley. Zwar wurde das Gespräch noch nicht ausgestrahlt, das soll erst am kommenden Sonntag (4. August 2024) geschehen, doch es gibt bereits Ausschnitte. Und daraus wird klar: Kinder werden dieses Mal im Mittelpunkt stehen.

Meghan und Harry geben wieder ein Interview

So redeten der Herzog und die Herzogin von Sussex über ihre Kinder-Initiative, die in der kommenden Woche starten wird. Und so geht es auch um das Thema des Umgangs mit den sozialen Medien. „Als Eltern will man sie nur beschützen. Und wenn wir sehen, was im Online-Bereich passiert, wissen wir, dass dort noch viel zu tun ist“, so Meghan in einem Videoclip.

++ König Charles III. außer sich – neue Aufnahmen aufgetaucht ++

Und Harry ergänzt: „An diesem Punkt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem fast alle Eltern Ersthelfer sein müssen. Und selbst die besten Ersthelfer der Welt wären nicht in der Lage, die Anzeichen eines möglichen Selbstmords zu erkennen. Das ist das Erschreckende daran.“

Gegenüber dem Portal „Page Six“ erklärte ein Sprecher von CBS: „Der Herzog und die Herzogin trafen sich letzte Woche mit der Moderatorin von ‚CBS Sunday Morning‘, Jane Pauley, zu einem Exklusivinterview, um ein Programm vorzustellen, das Eltern unterstützen soll, deren Kinder Opfer von Online-Schäden geworden sind. Jane sprach auch mit Eltern, die an dem Pilotprogramm teilnahmen und die beschrieben, wie es ihnen bei ihrem Heilungsprozess geholfen hat.“