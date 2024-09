Prinz Harry: Treffen mit König Charles – SIE funkt dazwischen

Alle Augen sind in Großbritannien auf IHN gerichtet: Prinz Harry. Der jüngere Bruder von Prinz William, der vor vier Jahren mit seiner Familie in die USA auswanderte, kehrt zu seinen Wurzeln nach London zurück. Doch das nicht ohne Grund. Als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation „WellChild“ nimmt er am Montagabend (30. September) an einer Veranstaltung des Vereins teilnehmen, um schwerkranke Kinder zu ehren.

Wie schon bei seinen letzten Besuchen in der Heimat stellt sich auch diesmal die Frage: Wird Prinz Harry seinen Vater, König Charles, während seines Aufenthalts in Großbritannien sehen? Die Chance auf eine Versöhnung von Vater und Sohn steht auf der Kippe – denn innerhalb der königlichen Familie regt sich Widerstand.

Prinz Harry: SIE steht Treffen im Weg

Seit der Ankündigung von Harrys Reise nach London wird bereits fleißig spekuliert, ob er auch nach Schottland reisen wird, um Zeit mit seinem Vater, König Charles, zu verbringen. Der Monarch ist derzeit gesundheitlich angeschlagen und befindet sich in Krebsbehandlung – ein Treffen mit seinem Sohn wäre sicher ein Lichtblick für ihn.

Bereits bei Harrys letztem Besuch im Vereinigten Königreich im Mai kam es nicht zu einem Treffen zwischen den beiden. Und auch diesmal scheint das Wiedersehen unter keinem guten Stern zu stehen – denn ausgerechnet Charles Ehefrau, Königin Camilla, soll einer Versöhnung im Weg stehen!

Prinz Harry: Experte schafft Klarheit

Royal-Experte Tom Sykes offenbart nun gegenüber der „Sunday Times“: „Keine der beiden Seiten wollte mir definitiv sagen, ob auf dieser Reise ein Treffen geplant ist, aber alles deutet bisher darauf hin, dass dies nicht der Fall ist. Der König ist in Schottland und sammelt seine Kräfte für eine bevorstehende Reise nach Australien.“

+++Prinz Harry lässt die Bombe platzen: Er kehrt zurück+++

Vor allem Camilla will Harry nun von seinem Vater fernhalten, um den Monarchen nicht „unnötig zu stressen.“ Ein Treffen würde sie daher „nicht fördern“, wie Sykes weiter auspackt.

Zwischen Prinz Harry und seinem Vater, König Charles, herrscht bereits seit längerem Eiszeit. Besonders, seit der jüngere Bruder von Prinz William seine umstrittenen Memoiren „Spare“ und die Netflix-Serie mit Ehefrau Meghan Markle veröffentlicht hat, in denen sie scharf ihre königlichen Verwandten kritisierten.