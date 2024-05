Prinz Harry alleine in London unterwegs – dieser Satz von ihm offenbart das ganze Drama

Royals-Anhänger schauen gebannt nach England: Nach turbulenten Wochen für die ganze britische Königsfamilie ist der verlorene Sohn Prinz Harry wieder in der Heimat.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum der von Prinz Harry gegründeten „Invictus Games“ kam der kleine Bruder von Prinz William am Mittwoch (8. Mai) in London an. Während der 39-Jährige einige Termine absolvieren wird, steht ein Treffen mit engeren Familienmitgliedern wie König Charles III. und Prinz William nicht auf dem Programm (hier mehr dazu).

Fühlt sich Prinz Harry trotzdem wohl in seiner Heimat? Nur ein Satz von ihm lässt tief blicken.

Prinz Harry alleine in London erwischt

Schon kurz nach seiner Ankunft am Mittwoch in London eilte Prinz Harry von einem Termin zum nächsten. Nachdem seine Frau Meghan Markle und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet in der Wahlheimat USA geblieben sind, ist der Herzog von Sussex bei seinen Aktivitäten alleine unterwegs, wird lediglich von Angestellten wie Bodyguards oder Fahrern begleitet – und wartenden Menschenmassen aus Royals-Fans, Fotografen und Journalisten.

Ein Kameramann nutzte dabei am Mittwochmorgen die Gunst der Stunde, als Prinz Harry eine Veranstaltung im Zentrum der Stadt verließ und fragte diesen: „Are you happy to be home?“ (zu deutsch: „Bist du glücklich, zuhause zu sein?“)

Prinz Harry sah in diesem Moment nicht unglücklich aus, laut des britischen „Express“ grinste er sogar, als er dem wartenden britischen Volk zuwinkte. Seine Antwort ist allerdings etwas überraschend.

Prinz Harry braucht nur vier Worte

So antwortete der zweifache Vater mit einem Lachen, schob schnell ein „Nice to see you“ (zu deutsch: „Schön, dich/euch zu sehen“) hinterher und nahm auf dem Rücksitz eines schwarzen Range Rovers Platz.

Eine Zustimmung hört sich definitiv anders an. Schließlich weicht Prinz Harry der Frage aus, indem er stattdessen etwas Positives zu der Menschenmenge sagt, anstatt zu bestätigen, dass er aktuell glücklich ist. Kein Wunder, dürfte sich Prinz Harry seine Rückkehr nach England anders vorgestellt haben. Nicht nur König Charles III., auch Prinz William und Kate Middleton haben nach der Krebs-Diagnose anderes im Sinn als eine angespannte Familienzusammenkunft.