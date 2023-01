Prinz Harry landet im Guinness Buch: Prinz William wird es hassen

Dieser Erfolg ist teuer erkauft. Zwei Wochen ist es nun her, dass Prinz Harry weltweit seine Biografie „Spare“ (oder im Deutschen: „Reserve“) veröffentlichte. Schon kurz nach Verkaufsstart war klar: Das Buch, in dem der Mann von Meghan Markle knallhart mit seiner eigenen Familie abrechnet, wird ein Bestseller.

Wie erfolgreich das Buch aber wirklich werden würde, damit hatte wohl selbst Prinz Harry nicht gerechnet. Denn nach Woche zwei ist klar: Der Prinz hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft.

Prinz Harrys Biografie landet im Guinness Buch

Wie der „Penguin Random House Verlag“, in dem „Reserve“ erschien, nun bekannt gab, ist „Reserve“ das am schnellsten verkaufte Sachbuch aller Zeiten. Weltweit verkaufte sich die Biografie (dazu zählen das gedruckte Buch, das eBook und das Hörbuch) allein in der ersten Woche nach Erscheinen mehr als 3,2 Millionen Mal.

Und das dürfte noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein, schließlich wird „Reserve“ auch in der kommenden Woche wieder ein etlichen Ländern auf Platz 1 der Bestsellerlisten stehen.

Die Biografie von Prinz Harry ist ein riesiger Erfolg. Foto: IMAGO / Olaf Schuelke

Während Prinz Harry also den Erfolg seines Buches genießen dürfte, wird Prinz William alles andere als erfreut sein. Schließlich kommt er in der Biografie seines Bruders nicht gut weg. Beispielsweise beschreibt Harry einen Streit zwischen den Geschwistern, bei dem William Harry sogar körperlich angegangen sein soll. Zudem soll William ihn nach dem Tod ihrer Mutter allein gelassen haben. Während sich alles um den künftigen König gedreht haben soll, beschreibt Harry, dass er sich vernachlässigt gefühlt habe.

Zudem beschreibt Harry die Differenzen zwischen seiner Frau Meghan und Williams Frau Kate Middleton. Vor der Hochzeit sei zwischen den beiden unter anderem ein Streit über die Kleider der Blumenmädchen entbrannt. Bei diesen brisanten Themen ist es also nicht verwunderlich, dass das Buch direkt ein Bestseller wurde.