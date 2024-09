Prinz Harry: Bei seinen Kindern will er alles anders machen – der Grund ist traurig

Prinz Harry ist weit mehr als nur ein Mitglied der britischen Königsfamilie. So hat er nicht nur seine beruflichen Verpflichtungen, sondern auch seine Vaterrolle fest im Blick. Schon früh träumte er von Kindern, mit Ehefrau Meghan Markle wurde dieser Wunsch Wirklichkeit. Doch seine eigene Kindheit war geprägt von den turbulenten Ehejahren seiner Eltern, König Charles und seiner verstorbenen Mutter Diana.

Der Herzog von Sussex will bei seinem eigenen Nachwuchs jetzt alles anders machen!

Prinz Harry gesteht innigen Wunsch

Schon früh in seinem Leben sprach Prinz Harry offen über seinen Kinderwunsch. Wie der „Mirror“ berichtete, gestand er bereits 2012: „Ich habe mich nach Kindern gesehnt, seit ich sehr, sehr jung war.“ Seine Suche nach der richtigen Partnerin, mit der er diesen Traum verwirklichen konnte, schien lange ungewiss. 2016 traf er dann Meghan Markle – die Frau, die nicht nur sein Herz eroberte, sondern auch die Mutter seiner Kinder werden sollte.

Zwei Jahre später folgte die Hochzeit, 2019 kam das erste gemeinsame Kind, Sohn Archie , zur Welt. 2021 machte dann Tochter Lilibet die junge Familie perfekt. Doch Prinz Harry wünscht sich mehr für seine Sprösslinge – er möchte ihnen ein guter Vater sein.

Prinz Harry: Turbulente Kindheit

Prinz Harry hat nicht nur die Liebe seines Lebens gefunden, sondern auch seine Bestimmung als Vater. Seine Freunde berichten, dass er die Rolle als Vater genießt und viel Zeit mit seinen Kindern verbringt. Doch Harrys Vaterschaft ist nicht nur von Freude geprägt – sie trägt auch die Last seiner eigenen Kindheitserfahrungen.

+++Prinz Harry: Geburtstagsparty geplatzt – es geht um Kate+++

Als Kind von Prinzessin Diana und dem damaligen Prinz Charles erlebte Harry turbulente Zeiten. Die stürmische Scheidung seiner Eltern und die mediale Aufmerksamkeit, die seine Familie damals erfuhr, hinterließen Spuren. Es ist kein Geheimnis, dass diese Erlebnisse ihn stark geprägt haben. Heute, als Vater, versucht er, viele der Fehler, die seine Eltern machten, zu vermeiden und seinen eigenen Kindern eine stabilere und sicherere Kindheit zu bieten.

Auch die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond ist davon überzeugt, dass Prinz Harry in seiner Vaterrolle voll und ganz aufgeht. „Ich glaube, er genießt seine Rolle als Elternteil und nimmt so viel wie möglich am Leben seiner beiden Kleinen teil“, so Bond. Und weiter: „Ich glaube, er findet in seiner kleinen Familie die Sicherheit und den Anker, der ihm in seinem eigenen zerrütteten Elternhaus leider gefehlt hat.“