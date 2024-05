Prinz Harry: Insider hält sich nicht zurück: „Erbärmlich“

Während seines Besuch im Vereinigten Königreich steht für Prinz Harry einiges auf dem Programm, doch ein Treffen mit seinem Bruder Prinz William und dessen Frau, Kate Middleton, scheint nicht dazuzugehören. Nun bezeichnet ein Royal-Experte die Beschwerden des Rotschopfs im Licht ernster familiärer Probleme als „erbärmlich“…

Prinz Harry wünscht sich ein Treffen mit William

Prinz Harry wird anlässlich des zehnten Jubiläums seiner Invictus Games einen Gottesdienst in der St Paul’s Cathedral besuchen und voraussichtlich ein Treffen mit seinem Vater, König Charles, haben. Die Beziehung zu seinem Bruder steht jedoch unter keinem guten Stern. „Ihre Beziehung ist extrem zerrüttet. Harry hat privat den Wunsch geäußert, sich mit seinem Bruder zu treffen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür“, kommentiert eine Quelle.

+++ Prinz Harry: Kurz nach seiner Ankunft in London macht die traurige Nachricht die Runde +++

Auch die ehemalige BBC-Königskorrespondentin Jenni Bond hält nicht mit ihrer Meinung zurück. „Was William betrifft, scheint diese Beziehung endgültig beschädigt zu sein. In gewisser Weise scheint der Spieß jetzt umgedreht zu sein. Früher war es Harry, der das ‚Opfer‘ war und eine Entschuldigung für all seine wahrgenommenen Beschwerden suchte“, so Bond gegenüber „OK!“.

Weiter ist sich die Expertin sicher: „Nun müssen diese Beschwerden selbst für Harry völlig trivial erscheinen angesichts eines sehr realen Problems: Krebs. Kate und William sind in einen beängstigenden Kampf verwickelt. Ich glaube nicht, dass sie die Kraft haben, sich jemandem zu stellen, der einen Streit über Themen begonnen hat, die im Vergleich erbärmlich wirken.“