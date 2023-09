Prinz Harry auf geheimer Mission – HIER trieb er sich ganz alleine herum

Bei den britischen Royals hat sich am Freitag (8. September) ein trauriges Jubiläum ereignet – Queen Elizabeth II. ist bereits seit einem Jahr tot. Am 8. September 2022 starb sie im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland.

Ein wichtiges Royals-Mitglied war allerdings nicht früh genug vor Ort, um sich von der Monarchin zu verabschieden. Royals-Aussteiger Prinz Harry kam zu spät, sah seine Großmutter nicht mehr lebend. Ein Jahr später lässt es sich der Ehemann von Meghan Markle allerdings nicht entgehen, Queen Elizabeth II. die Ehre zu erweisen – abseits von König Charles III. und Co. stattete er der Grabstätte einen Geheimbesuch ab.

Royals: Prinz Harry alleine am Grab von Queen Elizabeth II.

Er ist noch immer ein Einzelkämpfer – das wurde bei dem Blitz-Besuch von Prinz Harry in England den letzten Tagen deutlich. Der Royals-Aussteiger befand sich zum Todestag von Queen Elizabeth II. zwar in der Heimat, nahm aber an keinen offiziellen Gedenkveranstaltungen teil.

Stattdessen zog der 38-Jährige wie gewohnt sein eigenes Ding durch – und erwies seiner Großmutter am Freitag heimlich, still und leise die Ehre. Wie die „Daily Mail“ berichtet, wurde er gegen Mittag beim Verlassen der St. George’s-Kapelle in Windsor gesehen, trauerte dort für sich alleine um das verstorbene Familienoberhaupt.

Royals: Kein Treffen mit König Charles II. oder Prinz William

Wie es scheint, ist Prinz Harry nach seinem Besuch in der Kapelle direkt zum Flughafen Heathrow gefahren, wodurch sein Besuch in England beendet war.

Ein kurzes Treffen mit seinem Vater König Charles III. oder gar Kate Middleton und Prinz William kam während dieser Zeit offenbar nicht zustande. Die waren etwa zur gleichen Zeit, als Prinz Harry in Windsor war, bei einer Gedenkveranstaltung für die Queen in der St. Davids Kathedrale in Wales.

Am heutigen Samstag (9. September) wird Prinz Harry von vielen Royals-Fans in Düsseldorf erwartet, wo er am Freitagabend noch ankam. Er öffnet die „Invictus Games“.