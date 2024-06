Prinz Harry: Bittere Erkenntnis – kann das gut gehen?

Prinz Harry hatte bislang kein einfaches Leben. Geboren als zweites Kind von Lady Diana und König Charles III. war er von Anfang an nur die Reserve hinter seinem Bruder Prinz William, dessen Zukunft als König schon immer vorgezeichnet war – im Gegensatz zu seiner.

Der frühe Tod seiner geliebten Mutter, mehrere Alkohol- und Drogeneskapaden und der Bruch mit der Royalfamily zerrten bis dato ebenfalls gewaltig an dem inzwischen Zweifachvater. Eine große Stütze waren ihm in allen Krisen stets seine Freunde in England, die Harry jetzt in Amerika aber offenbar nicht mehr beistehen wollen, aus einem ganz bestimmten Grund.

Prinz Harry: Er hat turbulente Zeiten hinter sich

Inzwischen ist etwas Ruhe rund um Prinz Harry, Meghan Markle und ihre beiden Kinder Prinz Archie und Prinzessin Lilibet eingekehrt. Nachdem die Sussexes 2020 dem Königshaus den Rücken kehrten und schwere Vorwürfe erhoben, jagte ein Seitenhieb in Richtung Königshaus den nächsten.

+++ Prinz Harry: Experte enthüllt Überraschendes – folgt die Rolle rückwärts? +++

Seit einiger Zeit scheinen Harry und Meghan die Vergangenheit aber hinter sich zu lassen und konzentrieren sich voll auf ihr Leben in Kalifornien und ihre Arbeit. Von außen wirkt es, als laufe alles rund für die beiden, doch vor allem der Prinz kämpft noch mit einer großen Baustelle, nämlich seinen Freuden.

Darum wollen viele Freunde Prinz Harry nicht in Amerika besuchen

Der Journalist und Autor Tom Quinn verriet dem „Mirror“, dass viele langjährige Freunde von Prinz Harry noch nie nach Amerika reisten, um den Sohn von König Charles III. in seiner neuen Heimat zu besuchen. Schuld daran sei Meghan, mit der einige Freunde von Harry nicht klarkämen.

Für den Prinzen muss das eine äußerst schwierige Situation sein. Immerhin liebt er seine Frau Meghan genauso wie seine Freunde aus England, die er schon weit vor seiner Hochzeit kannte und auf die er sich immer verlassen konnte.

Auf den persönlichen Kontakt mit ihnen verzichten zu müssen, dürfte nicht einfach für Prinz Harry sein. Ob die Freundschaften dem dennoch standhalten werden? Es bleibt abzuwarten.