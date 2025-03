Neue Princess Charming enthüllt: Sie ist eine alte Bekannte

Es ist wieder so weit – die nächste „Princess Charming“ geht auf die Suche nach der großen Liebe. Das verkündete RTL am Freitag (21. März) auf allen Social-Media-Kanälen. Bis zur Ausstrahlung der ersten Folge müssen die Fans sich jedoch noch etwas gedulden. Ein genauer Starttermin wurde nämlich noch nicht bekanntgegeben.

Vorab können die Zuschauer sich nun jedoch schonmal einen ersten Eindruck der neuen „Princess Charming“ verschaffen. Vanessa „Nessi“ Borck ist 28 Jahre alt und kommt aus Berlin. Sie ist als Content Creator tätig und dadurch für den ein oder anderen auch längst keine Unbekannte mehr!

Neue „Princess Charming“ längst keine Unbekannte mehr

Vanessa Borck wurde als Nessi von „coupleontour“ berühmt. Inzwischen nimmt sie über eine Million Zuschauer als „nessiontour“ mit durch ihr Leben. Nun ist sie bereit ein neues Kapitel aufzuschlagen und begibt sich bei „Princess Charming“ in ein großes, emotionales Abenteuer auf der Suche nach der großen Liebe.

Auch in diesem Jahr versuchen 20 Single-Damen das Herz der „Princess Charming“ zu erobern – diesmal in Thailand. Sechs Monate nach ihrer Trennung ist sie nun bereit für etwas Neues: „Ich bin ein monogamer Mensch, bin sehr romantisch, bin neu auf dem Dating-Markt und weiß noch gar nicht, was das alles mit sich bringen wird. Wie flirtet man überhaupt richtig?”

„Princess Charming“: Fans haben Zweifel

In einem Instagram-Clip verrät Vanessa Borck: „Das wird auf jeden Fall die spannendste Zeit meines Lebens, weil ich jetzt anfange, mal richtig zu daten und das eigentlich noch nie in meinem ganzen Leben richtig gemacht habe.“ Aber wie sagt man so schön? – Übung macht den Meister. Dafür bietet sich bei „Princess Charming“ auf jeden Fall die perfekte Gelegenheit.

Eines steht jedoch fest: Nessi ist Romantikerin durch und durch: „Ich bin ein Herzensmensch, kein Kopfmensch. Aber ich glaube, ich sollte häufiger meinen Kopf entscheiden lassen. Außerdem liebe ich es, alles mit meiner Partnerin gemeinsam zu machen – 24/7.”

Da die Trennung von ihrer langjährigen Partnerin Ina („coupleontour“) erst im September 2024 öffentlich bekanntgegeben wurde, zweifeln einige an Nessis Ehrlichkeit. Für die neue „Princess Charming“ ist dieses Kapitel jedoch endgültig abgeschlossen und sie ist wieder bereit für die Liebe: „Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich.“