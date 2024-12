Johanna Wokalek: Nach „Polizeiruf 110“ gibt es keine Zweifel mehr

In der ARD haben Krimis seit Jahren Kultstatus. Besonders der Sonntagabend ist ein fester Termin für Millionen von Zuschauern. Doch am 29. Dezember blieb der beliebte „Tatort“ außer Dienst. Stattdessen ging ein neuer „Polizeiruf 110“ auf Sendung – und zwar mit einer brisanten Thematik. In „Jenseits des Rechts“ tauchten Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) tief in die Münchner Amateurporno-Szene ein.

Doch wie kam dieser Fall beim Publikum an? Die Antwort liefern die Quoten.

Nach „Polizeiruf 110“ herrscht Gewissheit

Krimis und die ARD – das passt wie die Faust aufs Auge. Und auch diese Folge von „Polizeiruf 110“ hielt die Zuschauer in ihrem Bann. Laut dem Medienportal „DWDL“ schalteten 6,21 Millionen Menschen ein, was einem beeindruckenden Marktanteil von 24,0 Prozent entspricht.

+++Helene Fischer: Nach Advent-Show besteht kein Zweifel mehr+++

Doch nicht nur das Gesamtpublikum zeigte sich treu. Auch bei den Jüngeren – der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen – konnte sich der Krimi behaupten: 0,62 Millionen Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von soliden 12,0 Prozent. Damit bewies „Polizeiruf 110“, dass er nicht nur ein Klassiker, sondern auch für ein junges Publikum relevant ist.

„Polizeiruf 110“ muss einstecken

Trotz dieser starken Zahlen blieb die „Tagesschau“ der unangefochtene Quoten-König des Abends. Die Nachrichten um 20 Uhr erreichten sogar 6,61 Millionen Zuschauer – ein Marktanteil von 26,4 Prozent.

Besonders in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sie mit 0,97 Millionen Zuschauern und 20,0 Prozent Marktanteil punkten. Ein klarer Tagessieg für die ARD.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Jenseits des Rechts“ war der dritte Einsatz von Blohm und Eden, doch die Fans können sich bereits auf mehr freuen. Der vierte Fall mit dem Ermittlungsduo ist ebenfalls schon abgedreht. Mit dem Titel „Ein feiner Tag für den Bananenfisch“ nimmt er das Publikum mit in die Dragqueen-Szene von München. Ob auch dieser Fall von „Polizeiruf 110“ ein Quoten-Hit wird? Man darf gespannt sein!