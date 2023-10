Pink: Notfall in der Familie – Konzerte kurzfristig abgesagt

2023 ist ihr Jahr. Popstar Pink schwimmt zur Zeit auf einer Erfolgswelle. Erst kam das Nr.1-Album, dann folgte die Welttournee. Nun musste der Popstar einen unerwarteten Schicksalsschlag hinnehmen.

Pink befindet sich derzeit auf großer „Summer Carnival“-Tour. 61 Konzert in elf Ländern. Ein Mega-Programm, dass sich die Sängerin vorgenommen hat. Im Sommer sorgte sie mit ihren Auftritten in Deutschland für volle Stadien und begeisterte Fans. 60.000 Besucher strömten im Juni ins Olympiastadion in Berlin, über 80.000 Fans kamen im Juli zu ihren beiden ausverkauften Shows in das RheinEnergieStadion nach Köln. Bekannt wurde Pink als energiegeladene Rockröhre („So what“, „Just like a pill“), aber auch die leisen Töne beherrscht die 43-Jährige perfekt. Besonders überraschte sie ihre Konzertbesucher, als sie für den Song „Cover me in sunshine“ ihre 12-jährige Tochter Willow als Duettpartnerin auf die Bühne holte.

Pink-Konzert aus Krankheitsgründen abgesagt

Aktuell befindet sich die Pop-Ikone, die mit ihrem aktuellen Album „Trustfall“ an die Spitze der deutschen Charts stürmte, mit ihrer Crew im Westen der USA. Doch jetzt ereilte Pink-Fans eine schockierende Nachricht. Gleich zwei Konzerte mussten kurzfristig abgesagt werden.

Grund: Ein dringender medizinischer Notfall in ihrer Familie. Auf instagram informierte Pink ihre Follower über die spontane Absage der Konzerte am 17. und 18. Oktober in Tacoma im US-Bundesstaat Washington. Besonders unangenehm: Ersatztermine für die beiden Shows stehen noch nicht fest. In ihrem Post entschuldigt sich Pink ausdrücklich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Viele Fans sind bitter enttäuscht, die Vorfreude auf die Konzerte war riesig. Die meisten Menschen äußern auf den sozialen Medien vor allem Verständnis und Mitgefühl. „Nicht ist wichtiger als die Familie“ und „Gesundheit geht immer vor“, heißt es in vielen Instagram-Kommentaren.

Bereits Ende September hatte Pink ein Konzert in Texas wegen einer Sinus-Infektion (Nasennebenhöhlen-Infektion) verschieben müssen. Damals schrieb sie: „Ich tue alles, um niemals eine Show zu canceln.“ Um welches Familienmitglied es sich konkret handelt, lässt die Musikerin allerdings im Unklaren.