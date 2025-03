Pietro Lombardi: Zusammenarbeit mit RTL? „Schauen, was die Zukunft bringt“

Es war wohl DIE Schocknachricht für alle DSDS-Fans – noch vor dem DSDS-Finale 2024 verkündete Pietro Lombardi auf Instagram sein Jury-Aus. Auch Gerüchte über seinen möglichen Nachfolger machten schnell die Runde. Rapper Bushido sollte Pietro Lombardis Platz in der 21. Staffel einnehmen – bestätigt wurde dies offiziell jedoch nicht.

Seitdem kursieren regelmäßig neue Gerüchte über das Verhältnis zwischen Pietro Lombardi und dem Sender RTL – die Wahrheit bleibt jedoch weiterhin verborgen. In einer Instagram-Fragerunde bezieht der Sänger nun noch einmal Stellung zu dieser Thematik und klärt die Zuschauer über den aktuellen Stand auf.

Pietro Lombardi klärt auf

Ein Zuschauer fragt, ob derzeit noch Kontakt zu RTL besteht. Daraufhin antwortet Pietro Lombardi: „Also wenn die Frage ist, ob ich noch mit Verantwortlichen in Kontakt stehe: ‚Natürlich‘. Auf jeden Fall ein paar Mal im Monat. Wir haben uns jetzt auch verabredet, dass wir uns einfach mal treffen und ein bisschen sprechen. Wir haben ja auch eine schöne Zeit miteinander gehabt.“

Weiter sagt er: „Dann schauen wir mal, was die Zukunft mit sich bringt. Ob der Weg weitergeht bei RTL oder was anderes. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen, aber wir dürfen nie vergessen dankbar zu sein für das, was war und das was vielleicht noch kommt oder wiederkommt. Man muss einfach abwarten, aber ich bin dankbar für alles. Wir werden ein cooles Gespräch haben und ich freue mich alle wiederzusehen und ich glaube, die freuen sich auch mich zu sehen, weil ich bin hübsch… massiv hübsch!“

Pietro Lombardi ist optimistisch

Ein anderer Zuschauer möchte wissen, ob DSDS noch eine Option für Pietro Lombardi wäre, weil bisher niemand offiziell gesagt habe, dass er raus ist. Der Sänger erklärt: „Ehrlicherweise habe ich auch noch keine offizielle Absage von RTL DSDS bekommen. Ich bin mit allen in sehr gutem Austausch. Wir sind mittlerweile Familie geworden. Ich war jetzt fünf Jahre Juror. Wir warten ab, was die Zukunft bringt. „

Er kann seine Fans also beruhigen: „Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, es gibt viele geile neue Projekte, vielleicht auch im Fernsehen, wer weiß, lasst euch mal überraschen. Ich sage mal so: ‚Sagt niemals nie‘. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen und ich glaube RTL und DSDS wissen, was sie an mir hatten und wenn man mich braucht, bin ich da und wenn nicht, sage ich ‚Dankeschön und bis bald vielleicht mal wieder‘. Ich bin dankbar und alles entspannt. Es werden auf jeden Fall coole Sachen kommen.“

Nun haben die Fans zwar immer noch DIE eindeutige Antwort auf die sie gehofft haben, aber die haben sowohl Pietro Lombardi als auch RTL und DSDS derzeit selber noch nicht. Fakt ist, dass sie sich noch immer in regelmäßigem Austausch befinden und das ist doch schonmal viel wert.