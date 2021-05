Pietro Lombardi verrät krassen Plan: Er wird ihn lange beschäftigen

Die Corona-Krise setzt uns allen zu. Doch während einige die gewonnene Zeit durch Homeoffice und Co. nutzen, um mehr Sport zu treiben, lassen es sich andere die selbst gekochten Menüs noch mehr schmecken als zuvor. Erst vor Kurzem verriet Hollywood-Star Will Smith, dass er ordentlich zugelegt hat. Und auch Pietro Lombardi scheint das nicht anders gegangen zu sein.

Denn Pietro Lombardi hat sich einiges vorgenommen, wenn man seiner Instagramstory Glauben schenken mag. Doch was plant der DSDS-Sieger von 2011?

Pietro Lombardi will abnehmen

Pietro Lombardi hat einen sportlichen Plan. Foto: IMAGO / Future Image

Abnehmen. Pietro will abnehmen, wie er bei Instagram verriet. „Ich habe mir vorgenommen, mich die nächsten Wochen besser zu ernähren“, verspricht der Ex-Mann von Sarah Lombardi.

----------------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

2019 wurde die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi geschieden

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Ripa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------

Pietro weiter: „Ich sollte mich generell besser ernähren, aber ich bin motiviert. Ich möchte jeden Tag joggen gehen, Sport machen und ja, dann habe ich vielleicht das Glück, in meinem nächsten Musikvideo einen guten Körper zu haben. Das wäre doch auch mal eine Feier wert.“

Pietro Lombardi: „Diszipliniert und motiviert bleiben!“

Doch wird das klappen oder siegt der innere Schweinehund? „Ich weiß, wie es funktioniert“, ist sich Lombardi sicher. „Ich hatte ja auch mal wirklich einen sehr starken Körper, aber da will ich wieder hin“, ist Pietro motiviert.

--------------------

Weitere News zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Offenes Geständnis an seine Fans – „Seid mir nicht böse!“

Pietro Lombardi bei „Guten Morgen Deutschland“ (RTL) – plötzlich wird es unangenehm

Pietro Lombardi baut sich Mega-Villa mit DIESEN Luxus-Räumen

--------------------

Und was hilft da? Richtig, nur eines. „Deswegen muss ich jetzt diszipliniert und motiviert bleiben!“ Dann sind wir mal gespannt, ob wir Pietro im Sommer mit Sixpack in seinem neuen Video sehen.

„Time to say Goodbye“? Was stimmt Pietro denn da für traurige Töne an? Hier erfährst du, was dahintersteckt.