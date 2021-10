Pietro Lombardi: Als er DAS sieht, tritt er auf die Bremse – „Musste kurz anhalten“

Dass Köln die Lieblingsstadt von Pietro Lombardi ist, darum hat der Sänger noch nie einen Hehl gemacht. Hier hat der 29-Jährige seine Sarah gefunden, hier ist Alessio, der kleine Sohn des Ex-Paares, geboren.

Dementsprechend ist es auch wenig verwunderlich, dass Pietro Lombardi die Stadt am Rhein nicht verlassen möchte. Auf die Frage eines Fans hin, ob er Köln für eine neue Liebe verlassen würde, entgegnete der Sänger klar: „Nein, mein Sohn lebt in Köln. Würde niemals weg. Für keine Frau der Welt.“

Pietro Lombardi: Mega-Auftritt in der Lanxess-Arena

Der Mann liebt einfach seine Stadt. Das zeigt auch eine Begebenheit, die Pietro Lombardi nun in seiner Instagram-Story schildert. So cruiste der Sänger gerade durch Köln, als er plötzlich auf die Bremse treten musste.

---------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Hier lernte er auch seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Mittlerweile ist Sarah mit dem Fußballspieler Julian Engels verheiratet, die beiden erwarten eine gemeinsame Tochter

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Mit seinem Song „Ti Amo” landete er einen echten Sommer-Hit

---------------------

„Ich musste kurz anhalten, denn ich stehe vor der Lanxess-Arena und es ist einfach ein Gänsehautmoment. Am vierten Dezember spiele ich in der größten Arena in Deutschland. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich extrem. Ich musste einfach kurz anhalten. Es war immer mein Traum, irgendwann einmal hier zu spielen. Das ist einfach das schönste Gefühl“, ist der Ex-„DSDS“-Sieger kaum zu halten.

Pietro Lombardi: Konzert in Köln ist fast ausverkauft

So sei der Auftritt im Dezember schon beinahe ausverkauft. Nur noch rund 1.000 Tickets seien zu haben, so Lombardi. Man darf also gespannt sein auf das größte Pietro-Konzert aller Zeiten.

----------------------------------------

Mehr zu Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi: Emotionale Worte an die Fans – „Angst, vergessen zu werden“

Pietro Lombardi: Die Gerüchteküche brodelt – ist er wieder mit Laura Maria zusammen?

Pietro Lombardi: Trotz Social-Media-Pause – für SIE macht er eine Ausnahme

----------------------------------------

Wie emotional die Konzerte von Pietro Lombardi werden können, beweist diese Szene aus Bochum.