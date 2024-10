Pietro Lombardi bricht sein Schweigen: „Ich war ein Arschloch“

Die Gerüchteküche brodelt: „DSDS„-Star Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) stehen im Fokus der Medien. Der Grund? Schwere Anschuldigungen wegen eines Vorfalls, der Laura angeblich in einer Kölner Klinik enden ließ. Doch was wirklich geschah, bleibt bislang im Dunkeln.

Jetzt spricht Pietro selbst – und sein Statement ist emotional! Auf Instagram teilt er erstmals seine Sicht der Dinge. „Ich habe mich für meine Sachen bei Laura entschuldigt“, erklärt er am Donnerstagabend (24. Oktober) in einem Instagram-Video. Klare Worte: „Ich habe meine Frau niemals geschlagen.“ Doch der Sänger gibt zu: „Es gibt nichts schönzureden, ich war ein richtiges Arschloch.“

Pietro Lombardi: Er gibt sein erstes Statement

Trotz der Spannungen scheint das Paar an ihrer Beziehung zu arbeiten. Ein gemeinsames Kuschelfoto auf Instagram zeigt, dass sie den Weg zurück zueinander gefunden haben. Pietro verspricht: „Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde.“ Seine Fans und Follower kommentieren fleißig unter seinem Statement-Video. Neben vielen Spekulationen, richten einige auch warme Worte an den Sänger.

„Das ist wahre Stärke! Es zeugt von Mut und Loyalität deiner Frau gegenüber. Diese Worte in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich bin stolz auf dich“, schreibt ein Anhänger. „Streit hatte jeder schon mal, dass gehört dazu. Nur musste ich nicht nie die Polizei rufen! So üblich ist das nicht. Aber gut ist das du an dir Arbeiten willst! Arbeite daran das die Polizei nicht öfters noch kommen muss, denk an die Kinder!“, so ein weiterer Follower.

Ein anderer findet: „Das was zwischen euch war, soll eure Sache sein. Ich hoffe nur du siehst, was du für eine tolle Frau neben dir hast.“ Ob weitere Updates aus dem Hause Lombardi folgen werden, bleibt abzuwarten.