Pietro Lombardi verrät Details vom DSDS-Set: Dieter Bohlen plötzlich krank

Die ersten Szenen sind im Kasten. Wenn im kommenden Jahr die Jubiläumsstaffel von DSDS läuft, können sich die Zuschauer wieder auf himmlische Bilder vor traumhafter Kulisse freuen. Der DSDS-Recall 2023 findet in Thailand statt. Und genau da befinden sich Pietro Lombardi und Dieter Bohlen mit dem Rest der Jury-Mitglieder für die Dreharbeiten gerade, um den neuen Kandidaten auf den Zahn zu fühlen.

Jetzt verrät Pietro Lombardi bereits erste Hinweise zur 20. Staffel. Und die Fans erfahren noch etwas: DSDS-Kultjuror Dieter Bohlen ist beim Dreh krank.

Pietro Lombardi gibt Details zur DSDS-Staffel

Diese Staffel wird schon sehnlichst von eingefleischten Castingshow-Fans erwartet. Nicht nur geht DSDS 2023 ins Jubiläumsjahr, auch feiert Dieter Bohlen – der von Stunde eins dabei war und in der vergangenen Staffel durch Florian Silbereisen ersetzt wurde – sein großes Comeback. Zusammen mit seinem guten Freund Pietro Lombardi.

Der einstige DSDS-Sieger verrät jetzt in seiner Instagram-Story: „Der letzte Drehtag: Und dann geht es bald wieder nach Hause. Ich kann euch sagen, ihr könnt euch auf eine mega Jubiläumsstaffel freuen. Es wird wirklich sehr schön. Die Staffel wird sehr krass! Es lohnt sich einzuschalten zum Jubiläum.“ In einer nächsten Szene zeigt sich Pietro zusammen mit Dieter Bohlen am Strand und verrät: „Mein Bruder ist krank.“

Pietro Lombardi zeigt sich mit krankem Dieter Bohlen am Set

Es folgt ein kurzes Gespräch der beiden mit spaßigem Unterton:

Pietro: „Geschafft, Dieter. Zufrieden?“

Dieter: „Ja.“

Pietro: „Hast du mich lieb wie am ersten Tag?“

Dieter: „Ja, wie am ersten Tag. Ich bin krank. Also pass auf, sonst sind wir beide krank.“

Pietro: „Ja ich kümmere mich ein bisschen um ihn. Massagen machen wir heute.“

Die Krankheit sieht man dem Poptitan allerdings nicht an. Einmal Profi, immer Profi.

Neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi sitzen in der neuen DSDS-Staffel auch Popsängerin Leony und Social-Media-Sternchen Katja Krasavice in der Jury. Als Moderatorin hat RTL diesmal Laura Wontorra mit ins Boot geholt.

Weitere Meldungen:

Die 33-Jährige freut sich schon riesig, muss sich aber gegenüber dem Sender eingestehen: „Ich kann kein Fußball spielen, aber ich moderiere es, ich kann nicht kochen, aber moderiere eine Kochshow – es ist also nur die logische Konsequenz, dass ich nun als vollkommen untalentierte Sängerin DSDS moderieren darf. Was für eine Ehre, bei der allerletzten Staffel und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen!“